Législatives 2026

Rencontre d'électeurs de Phu Tho avant les élections législatives

La présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Bùi Thi Minh Hoài, a rencontré le 6 mars des électeurs de la circonscription n°5 dans la province de Phu Tho (Nord), dans le cadre des élections législatives pour le mandat 2026-2031, prévue le 15 mars prochain.

>> Élections législatives et locales : les attentes des électeurs hanoïens

>> La confiance des minorités ethniques et des fidèles de Dak Lak dans leur vote

>> Élections législatives 2026 : des représentants à la hauteur des attentes

Photo : VNA/CVN

La rencontre s’est tenue au siège du Comité populaire du quartier de Hoa Binh, commune de Luong Son, avec une connexion en ligne vers plusieurs communes de la province. Plusieurs autres candidats ont participé à cet échange, dont Nguyên Cao Son, vice-président de l’Association des petites et moyennes entreprises du Vietnam ; Bùi Thi Kim Tuyên, rectrice de l’École politique de Phu Tho ; Ngô Minh Trong, directeur de la société Tân Truong Son.

Après la présentation des biographies des candidats par le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Phu Tho, chacun d’eux a exposé son programme d’action s’il était élu député de la XVIe législature, avant d’écouter les avis et les propositions des électeurs.

Bùi Thi Minh Hoài s’est déclarée honorée d’avoir été désignée candidate dans la province de Phu Tho, une terre riche en traditions révolutionnaires et en diversité culturelle. Elle a affirmé que, si elle était élue, elle s’efforcerait d’assumer pleinement les responsabilités d’un député élu par le peuple, de rester proche des citoyens, de participer activement aux sessions de l’Assemblée nationale et de transmettre fidèlement les aspirations des électeurs aux autorités compétentes.

Les électeurs ont exprimé l’espoir que les futurs députés continueront de représenter les intérêts de la population et proposeront des politiques adaptées aux réalités locales, notamment en matière de foncier, de développement des zones ethniques et reculées, de réduction durable de la pauvreté, de protection de l’environnement, d’amélioration des services de santé et d’éducation, ainsi que de formation professionnelle pour les jeunes issus des minorités ethniques.

Les responsables provinciaux ont souligné que ces rencontres constituent une étape importante du processus électoral, permettant aux électeurs de mieux connaître les candidats et de choisir des représentants dignes de porter la voix du peuple à l’Assemblée nationale.

VNA/CVN