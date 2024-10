Le PM Pham Minh Chinh appelle à renforcer l’innovation et la créativité dans la nouvelle ère

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné mardi premier octobre à Hanoï l’enjeu de l’innovation et de la créativité dans le développement du Vietnam dans la nouvelle ère, affirmant le développement de la science et de la technologie comme la pierre angulaire du développement rapide et durable.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a assisté à l’édition 2024 de la Journée nationale de l’innovation, le premier octobre, et à la célébration du Centre national de l’innovation (NIC), auxquelles ont assisté 1.500 délégués en présentiel et 10.000 délégués en ligne.

Le Vietnam compte actuellement environ 4.000 start-up innovantes, 208 fonds d’investissement, 84 incubateurs, 35 organisations de promotion des entreprises, 20 centres d’entrepreneuriat et d’innovation, a-t-il fait savoir.

L’écosystème des start-up innovantes se classe actuellement au 56e rang sur 100 pays ; Hanoï et Hô Chi Minh-Ville font partie des 200 premières villes innovantes au monde. L’indice mondial de l’innovation 2024 du Vietnam est classé 44e et l’indice de développement de l’administration en ligne (EGDI) 2024 est classé 71e sur 193 pays, a-t-il ajouté.

En cinq ans, le NIC a construit un écosystème d’innovation comprenant 10 réseaux membres et près de 2.000 membres dans 20 pays et territoires. Il a accompagné plus de 1.000 start-up, soutenu le réseautage de plus de 1.500 entreprises et start-up, et organisé des formations à travers 30 programmes, projet et activités.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le développement explosif de la science et de la technologie et la quatrième révolution industrielle ont conduit à de profonds changements avec de grands impacts aux niveaux mondial et national.

Pour le Vietnam, l’innovation est un facteur particulièrement important contribuant à promouvoir la transformation numérique, la transformation verte et le développement durable du Vietnam dans la nouvelle ère de développement, a-t-il indiqué.

Il a fait savoir que le gouvernement se concentrera sur la révision et le perfectionnement des stratégies, mécanismes, politiques et solutions pour promouvoir fortement l’innovation et l’entrepreneuriat.

Le chef du gouvernement a demandé au ministère des Sciences et des Technologies de se concentrer sur la mise en œuvre du projet de formation des ressources humaines dans le secteur des semi-conducteurs.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation est chargé de renforcer la formation des ressources humaines de haute qualité, notamment des programmes de formation dans des secteurs clés tels que la technologie de l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les compétences numériques.

Le Premier ministre a demandé au ministère du Plan et de l’Investissement d’assumer la responsabilité principale pour la gestion et la coopération avec les ministères et agences concernés afin de promouvoir davantage le rôle du NIC, formuler des mécanismes et politiques de soutien aux entreprises, notamment celles de haute technologie et les start-up.

VNA/CVN