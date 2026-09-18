Vietnam - Cambodge : vers une coopération économique plus approfondie

Le consulat général du Vietnam à Battambang a organisé, le 17 septembre, le Forum de promotion des investissements Vietnam - Cambodge 2026.

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Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, le consul général Trân Tuân Anh a souligné le bon développement des relations entre les deux pays dans de nombreux domaines. Selon lui, la coopération économique, commerciale et d’investissement doit continuer à être renforcée et approfondie afin d’apporter des bénéfices plus concrets aux entreprises et aux populations des deux pays. Grâce à sa position favorable et à ses atouts dans l’agriculture, la transformation, le commerce, la logistique et le tourisme, Battambang pourrait devenir un important point de connexion entre les entreprises vietnamiennes et le marché du Nord-Ouest cambodgien ainsi que les régions voisines.

Placée sous le thème "Connecter la finance, les infrastructures numériques, la logistique et l’énergie verte – promouvoir l’investissement et le commerce dans le Nord-Ouest cambodgien", la rencontre visait à créer un espace de connectivité entre autorités, entreprises, banques, fournisseurs d’infrastructures, universités et établissements de recherche des deux pays.

De son côté, le vice-gouverneur de Battambang, Tep Hon, a estimé que le forum contribuerait à rapprocher les entreprises vietnamiennes et cambodgiennes dans le Nord-Ouest du Cambodge.

Lors du forum, Dô Viêt Phuong, chef du Bureau commercial du Vietnam au Cambodge, a souligné la forte progression des échanges bilatéraux au cours des 15 dernières années. En 2025, le commerce bilatéral a atteint 11,33 milliards de dollars, en hausse de 11,7% sur un an. Au cours des sept premiers mois de 2026, les échanges ont maintenu une croissance à deux chiffres, atteignant 7,79 milliards de dollars, soit une hausse de 10,4%, dont 3,75 milliards de dollars d’exportations vietnamiennes vers le Cambodge, en progression de 14,8%.

Photo : VNA/CVN

Les représentants des entreprises participantes ont échangé sur les possibilités de coopération et d’investissement à Battambang et, plus largement, dans le Nord-Ouest cambodgien.

À cette occasion, le Consulat général du Vietnam à Battambang, le Bureau commercial du Vietnam au Cambodge et les autorités de Battambang ont lancé un réseau de connectivité et de conseil aux entreprises Vietnam - Cambodge dans le Nord-Ouest cambodgien, destiné à favoriser les échanges d’informations, le soutien aux entreprises et une coopération concrète et durable.

L’Université nationale de Battambang et l’Association des entrepreneurs Cambodge - Vietnam ont également signé un protocole d’accord visant à renforcer les liens entre l’université et les entreprises, notamment dans la formation des ressources humaines et la création d’opportunités de stages et d’emplois pour les étudiants.

VNA/CVN