Les bureaux de vote ouvrent en Australie pour les législatives

Les Australiens votent samedi 3 mai pour des législatives dominées par l'inflation, l'environnement et les droits de douane. En jeu : l'avenir du Premier ministre travailliste Anthony Albanese, opposé au conservateur Peter Dutton. Selon les sondages, le chef du gouvernement part favori.

>> L'Australie veut obliger les géants du numérique à payer pour les contenus médias qu'ils relaient

>> Le PM australien remanie son cabinet avant les élections

>> Australie : 80.000 foyers sans électricité alors que le cyclone Alfred se dirige vers la côte

Photo : AFP/VNA/CVN

Les bureaux de vote ont ouvert samedi 3 mai en Australie pour les élections législatives et sénatoriales qui décideront de l'avenir du travailliste Anthony Albanese, à la tête du gouvernement depuis trois ans.

Plus de 7.000 bureaux de vote gérés par la Commission électorale australienne (AEC) ont ouvert dans tout le pays samedi 3 mai à 08h00 heure normale d'Australie orientale (AEST, 22h00 GMT vendredi 2 mai), et resteront ouverts jusqu'à 18h00 heure normale d'Australie occidentale (AWST, 10h00 GMT samedi 3 mai), heure à laquelle commencera le dépouillement des votes.

Le Parti travailliste dirigé par le Premier ministre Anthony Albanese brigue un second mandat, tandis que la Coalition conservatrice de l'opposition, dirigée par Peter Dutton, vise un retour au gouvernement après avoir été récemment au pouvoir de 1996 à 2007, puis de 2013 à 2022.

Le vote est obligatoire pour plus de 18 millions de citoyens australiens âgés de 18 ans et plus inscrits sur les listes électorales de l'AEC. Selon cette dernière, un nombre record de 5,67 millions de personnes avaient déjà voté dans les centres de vote anticipé en date de jeudi 1er mai, tandis que 1,52 million de personnes supplémentaires ont envoyé leur bulletin de vote par correspondance.

Outre les milliers de bureaux de vote en Australie, l'AEC en gère également 111 à l'étranger, soit plus que lors de tous les scrutins précédents.

Les Australiens ont à choisir entre le Parti travailliste de M. Albanese, donné légèrement favori par les derniers sondages, et une coalition conservatrice menée par Peter Dutton.

AFP-Xinhua/VNA/CVN