"Un ciel à soi" : sept artistes peintres réunis à Hô Chi Minh-Ville

L’exposition d’art intitulée "Un ciel à soi" présentera les nouvelles créations de sept artistes : Dinh Miên, Nguyên Bút, Lê Thanh, Thao My, Tú Quyên, Thuy Phuong et Dinh Hô, à partir du 4 juillet à la galerie 3B (36/6i, rue Nguyên Van Trôi, Hô Chi Minh-Ville).

>> Exposition de peintures "Sac Màu ’26" à Hô Chi Minh-Ville

>> “Happy Vietnam” : une exposition célèbre un Vietnam solidaire et heureux à Quang Ninh

L’originalité de cette exposition ne réside pas dans l’appartenance des artistes à un même courant esthétique ou dans l’utilisation d’un langage plastique commun, mais dans la rencontre de personnalités créatives singulières. Originaires de différentes régions du Vietnam et issus d’horizons professionnels variés, ils partagent une même passion pour la peinture et le désir d’exprimer leurs émotions à travers les arts visuels.

Selon les organisateurs, ce collectif est né à la suite d’une rencontre organisée en 2025 lors d’un échange artistique entre Gia Lai et Hô Chi Minh-Ville. De cette rencontre fortuite est née une collaboration durable, nourrie par des échanges professionnels et concrétisée aujourd’hui par cette première exposition collective intitulée "Un ciel à soi".

Le titre de l’exposition reflète son esprit : chaque artiste y dévoile son univers intérieur, son regard personnel sur le monde et sa propre manière de raconter des histoires à travers la peinture.

Pour cette première édition, chacun des sept artistes propose une approche singulière de la vie et de la création.

Originaire de Quang Ngai et née en 1982, Tú Quyên considère la peinture comme un moyen de réveiller les souvenirs de l’enfance. Ses œuvres évoquent les jeux traditionnels, les cours de village, les nuits éclairées par la lune, les meules de paille et une enfance vécue avant que la technologie ne fasse partie du quotidien. Selon elle, une œuvre n’est véritablement achevée que lorsque l’émotion de l’artiste parvient à toucher le spectateur, qu’il s’agisse d’un sentiment de sérénité ou d’un discret message sur la vie.

L'œuvre Les choses simples

Lê Thanh (née en 1986 à Hai Phòng) explore quant à elle les espaces de silence de la conscience. Ses tableaux ne cherchent pas à apporter des réponses mais invitent à s’interroger sur l’être humain et son existence. Elle espère que chacun pourra se reconnaître dans ses œuvres, au cœur d’un monde en perpétuel changement. Pour elle, l’art est un lieu où l’on peut ralentir, affronter ses propres émotions et retrouver une forme de paix intérieure.

De son côté, Dinh Miên (né en 1976 à Hô Chi Minh-Ville) puise principalement son inspiration dans la nature. Une touffe d’herbe, un cours d’eau, un rayon de soleil ou un ciel après la pluie peuvent devenir matière à création dès lors qu’ils suscitent une émotion. Son objectif n’est pas de reproduire fidèlement les paysages, mais d’en préserver les sensations et les instants qui l’ont profondément touché.

Diversité des thèmes

Pour Nguyên Bút (née en 1983 à Hai Phòng), la peinture est avant tout un voyage intérieur. Elle estime que le trait et la forme ne sont pas de simples éléments plastiques, mais reflètent aussi la manière dont chacun perçoit le monde. Chaque tableau devient ainsi un dialogue entre les émotions personnelles et la réalité environnante, où la sincérité de l’expression prime sur la virtuosité technique.

Un autre regard est porté par Thuy Phuong (née en 1983 à Gia Lai), qui compare la pratique de la peinture à une autre forme d’ascension en montagne. Selon elle, peindre permet de se libérer des contraintes du quotidien, d’apprendre à ralentir et à écouter sa voix intérieure. Si l’alpinisme forge la discipline, l’art aide à vivre avec davantage d’authenticité.

Pour Dinh Hô (né en 1984 à Bên Tre), la peinture constitue un pont entre les êtres humains. Chaque œuvre renferme une histoire et un regard singulier qui favorisent l’empathie entre le créateur et le public. C’est cette conviction qui a conduit les sept artistes à unir leurs univers dans cette exposition.

Enfin, Thao My (née en 1982 à Huê) poursuit son exploration du thème de l’amour et de la beauté féminine. Ses œuvres mettent en lumière la grâce, la douceur et la force intérieure des femmes à travers des compositions empreintes de poésie, baignées d’une lumière naturelle et d’une esthétique volontiers symbolique. Pour elle, l’art puise sa source dans la vie elle-même, tandis que chaque tableau est la cristallisation d’émotions profondément personnelles.

Au-delà de la diversité des thèmes abordés, l’exposition met également en valeur la richesse des techniques et des matériaux employés. Avec Un ciel à soi, les sept artistes ne cherchent pas à produire un discours artistique uniforme. Au contraire, l’exposition célèbre la coexistence de regards, de sensibilités et d’expériences de vie multiples. C’est précisément cette diversité qui constitue leur point de rencontre et offre aux amateurs d’art un parcours riche et pluriel.

L’exposition sera ouverte au public jusqu’au 15 juillet 2026.

Texte et photos : Minh Thu/CVN