Développer la culture à l’ère numérique

Selon la Résolution n°80-NQ/TW du 7 janvier 2026 du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne, la culture est considérée comme le fondement spirituel de la société, une ressource endogène essentielle, un moteur du développement socio-économique et un vecteur majeur du soft power national.

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Photo : Khanh Hòa/VNA/CVN

L’ambition de construire un écosystème culturel numérique traverse l’ensemble de cette résolution à travers les orientations relatives aux infrastructures de données culturelles, aux plateformes de contenus numériques, à la transformation numérique du secteur culturel et au développement des industries culturelles.

Les plateformes numériques transforment profondément la manière dont les individus accèdent à la culture et la consomment. Une courte vidéo sur les réseaux sociaux peut aujourd’hui avoir un impact plus important que de nombreux spectacles traditionnels ; un film diffusé en ligne peut projeter l’image d’un pays bien au-delà de ses frontières ; une tendance musicale peut influencer rapidement les goûts de toute une génération.

L’espace culturel ne se limite plus aux institutions physiques : il se déploie désormais sur les plateformes numériques, à travers les algorithmes de diffusion de contenus et les réseaux mondiaux d’interactions.

C’est pourquoi la Résolution n°80-NQ/TW ne se contente pas de fixer des objectifs de préservation et de développement des valeurs culturelles ; elle vise également la création d’un véritable écosystème culturel numérique comprenant une infrastructure nationale de données culturelles, des plateformes vietnamiennes de diffusion de contenus numériques, des musées numériques, des bibliothèques numériques, des théâtres en ligne et des espaces créatifs ouverts.

Alors qu’autrefois la culture fonctionnait principalement selon un modèle unidirectionnel - les artistes créaient, les autorités géraient et le public recevait - cette frontière tend aujourd’hui à disparaître dans l’écosystème culturel numérique.

Selon l’Artiste du Peuple Trung Hiêu, directeur du Théâtre dramatique de Hanoï, le public n’est plus seulement récepteur mais participe directement à la création, à la diffusion et à l’orientation des tendances culturelles.

Le succès retentissant de nombreux concerts ou les millions de vues obtenues par des contenus consacrés au patrimoine et aux arts traditionnels sur les plateformes numériques montrent que les jeunes s’impliquent de plus en plus activement dans la vie culturelle à travers les modes d’accès propres à l’ère numérique.

"Depuis la mise en œuvre du projet +Théâtre à l’école+ par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le ministère de l’Éducation et de la Formation ainsi que la ville de Hanoï, nous proposons chaque année des centaines de représentations aux élèves. De nombreuses œuvres littéraires du programme scolaire sont adaptées à la scène afin que les jeunes puissent les découvrir à travers l’émotion et l’expérience directe plutôt qu’à travers les seuls manuels", a-t-il expliqué.

Du point de vue de la recherche culturelle, le professeur et docteur Trinh Sinh estime que, pour que le patrimoine demeure vivant dans la société contemporaine, notamment auprès des jeunes générations, il ne suffit pas de le préserver : il faut aussi renouveler la manière de le raconter et de le transmettre.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, les jeunes s’intéresseront spontanément aux valeurs culturelles si celles-ci sont transformées en produits attractifs et accessibles, qu’il s’agisse de récits sur des objets anciens, des personnages historiques ou encore de films et de séries inspirés du patrimoine culturel vietnamien.

Le Vietnam dispose aujourd’hui d’une opportunité unique de transformer son immense patrimoine culturel en une nouvelle source de soft power. L’essentiel n’est cependant pas le nombre de produits culturels créés, mais la capacité à produire des œuvres profondément ancrées dans l’identité vietnamienne, suffisamment compétitives et capables de raconter l’histoire du Vietnam au monde.

De nombreux spécialistes de la culture soulignent que, dans un contexte où l’intelligence artificielle, les algorithmes et les technologies transforment en profondeur la société, ce qu’un pays doit préserver n’est pas seulement son patrimoine matériel, mais aussi sa capacité à définir lui-même son identité et son système de valeurs.

VNA/CVN