La mode vietnamienne séduit les célébrités chinoises et gagne en notoriété

Les créations de stylistes vietnamiens gagnent en visibilité en Chine, portées par de nombreuses célébrités lors de tapis rouges, concerts, séances photo pour des magazines ou apparitions médiatiques internationales. Cette exposition contribue à faire rayonner la mode vietnamienne sur les réseaux sociaux chinois.

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Photo : TN/CVN

Autrefois perçues au Vietnam comme des marques inspirées des tendances "Taobao", les actrices Zhao Lusi et Esther Yu participent désormais à cette dynamique en arborant des créations vietnamiennes. Zhao Lusi a porté une tenue du créateur Phan Huy lors d’un livestream à Shanghai, tandis qu’Esther Yu a choisi une création de Cuong Dàm pour le Festival de Cannes 2026. Ces apparitions ont suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux vietnamiens et chinois, confirmant la présence croissante de la mode vietnamienne lors des grands événements du divertissement chinois.

Le designer Trân Hung, dont les tenues de scène sont portées par plusieurs artistes chinois, dont Song Yaxuan, Vanness Wu, Zhang Linghe, Cheng Yi et Huang Zihongfan, explique que les choix vestimentaires des célébrités sont généralement effectués par leurs stylistes ou équipes mode. Sa marque s’est fait connaître grâce à ses défilés à la Semaine de la mode de Londres et à sa forte présence sur les réseaux sociaux.

Selon lui, de nombreux artistes masculins chinois apprécient son univers, qui associe coupe soignée, savoir-faire artisanal et esthétique romantique sans renoncer à la masculinité. Ils recherchent des vêtements élégants, raffinés et structurés, incarnant l'esprit du "quiet luxury".

Il estime également que l'influence des célébrités chinoises est considérable : une seule apparition au bon moment peut accroître la notoriété d'une marque dans toute l'Asie, notamment grâce à la diffusion des images sur Weibo, Xiaohongshu, Douyin et par les communautés de fans.

Ces dernières années, l’émission Sisters Who Make Waves a également offert une vitrine à plusieurs marques vietnamiennes, parmi lesquelles Badbiss, Lsoul, Hacchic Couture, Swan et Fancì. Lors des éditions 2025 et 2026, plusieurs artistes chinoises ont porté des créations de Badbiss, notamment Liu Shishi, Michelle Chen, Zhang Yuxi, Esther Yu, Cheng Xiao, Qi Wei et Wu Xuanyi, contribuant à renforcer la notoriété de la marque auprès du public chinois.

Selon la créatrice Huynh Thanh Tho, fondatrice de Badbiss, les artistes chinoises apprécient particulièrement les tenues à l'esprit féminin mais affirmé, au caractère scénique, à la structure soignée et richement travaillées à la main. Elles privilégient des créations dotées d'une véritable identité plutôt que des pièces dictées par les tendances éphémères.

Après avoir débuté avec un modèle de vente en ligne, Badbiss a ouvert son propre studio à Hangzhou. La marque investit fortement dans la qualité de ses produits, la réactivité de son service client, l'optimisation de son fonctionnement ainsi que le développement de relations durables avec les stylistes et les partenaires locaux. La présence d'un studio à Hangzhou permet de rapprocher la marque de sa clientèle, en offrant aux artistes et aux clients une expérience plus pratique lors des essayages et de leurs collaborations avec Badbiss.

Outre Badbiss, une autre marque vietnamienne, Lsoul, est également en passe d'ouvrir une boutique à Hangzhou, après avoir participé à deux reprises à la Semaine de la mode de Shanghai.

Pour Hùynh Thanh Tho, un nombre croissant de consommateurs chinois identifient désormais l'origine vietnamienne des créations, une évolution qui contribue non seulement au développement des marques, mais aussi au rayonnement international de la mode vietnamienne.

VNA/CVN