Le Canada et le Danemark entendent renforcer leur défense

Le Premier ministre canadien Mark Carney et son homologue danoise Mette Frederiksen se sont entretenus jeudi 8 mai du renforcement des liens de défense entre leurs deux pays, selon un communiqué du bureau de M. Carney.

"Les dirigeants ont discuté de la possibilité de travailler ensemble pour renforcer la défense et la sécurité collectives, notamment en tant que partenaires étroits dans l'Arctique et au sein de l'OTAN", a indiqué le communiqué, précisant que les deux parties se réjouissaient d'approfondir leurs relations et qu'elles étaient convenues de rester en contact étroit.

Les deux pays sont sous la menace d'une annexion par les États-Unis.

Le président américain Donald Trump a récemment renouvelé sa menace de s'emparer du Groenland, autrefois colonie danoise et aujourd'hui territoire autonome du Danemark. Dans une interview accordée à NBC News, il a dit qu'il n'excluait pas de rattacher l'île aux États-Unis.

Par ailleurs, M. Trump a réitéré mardi son idée de faire du Canada le "51e État" américain lors d'une visite de M. Carney à la Maison Blanche, qualifiant cette intégration potentielle aux États-Unis de "mariage merveilleux" et qualifiant une nouvelle fois la frontière entre les deux pays d'"artificielle".

