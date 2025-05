Israël approuve un accord de coopération commerciale maritime signé avec le Maroc

L'accord, signé à Rabat, la capitale marocaine, en mai 2023, a été approuvé mercredi par le gouvernement israélien, selon un communiqué publié par le ministère israélien des Transports et de la Sécurité routière.

Il couvre une série de questions relatives au transport maritime, notamment la sécurité, l'accès aux ports, la fiscalité, le règlement des différends, les redevances et les droits de douane. Il permet également la reconnaissance mutuelle des documents maritimes des deux pays et garantit l'égalité de traitement de leurs navires et compagnies de transport maritime.

Cet accord représente une nouvelle étape importante dans le renforcement des relations entre Israël et le Maroc. L'ouverture du commerce maritime et des voies de transport maritime entre les deux pays profitera aux deux économies et créera de nouvelles opportunités de coopération, a déclaré Miri Regev, la ministre israélienne des Transports.

Faisant partie de l'accord, une commission maritime conjointe sera créée pour superviser sa mise en œuvre et traiter les questions liées au transport maritime entre les deux pays.

Selon l'accord, sa mise en œuvre commencera dans les 30 jours après son approbation par les deux gouvernements. Alors que le Maroc avait déjà donné son approbation, Israël avait différé la sienne en raison du conflit en cours le concernant sur plusieurs fronts au Moyen-Orient.

