L'Inde mène des frappes de missiles sur trois bases aériennes au Pakistan

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Inde a usé de missiles et de drones sur la base aérienne de Nour Khan dans le district de Rawalpindi, près de la capitale Islamabad, celle de Murid dans le district de Chakwal et celle de Shorkot dans le district de Jhang, a dit aux médias le général de corps d'armée Ahmed Sharif Chaudhry, directeur général des Relations publiques interservices, l'organe de presse de l'armée pakistanaise.

Il a affirmé que l'Inde avait également mené des attaques de drones et de missiles en Afghanistan.

"Ces actes non provoqués et imprudents démontrent la folie et la nature perfide de l'Inde", a dénoncé le général Chaudhry, en ajoutant que "par son agression continue, l'Inde pousse la région vers un conflit dangereux et inutile. Attendez-vous désormais à notre réponse".

Des sources officielles ont déclaré à Xinhua, sous couvert d'anonymat, que quatre missiles avaient été tirés sur la base aérienne de Nour Khan. Deux d'entre eux ont touché la piste à 02h15 et 02h20 heure locale (21h15 et 21h20 GMT vendredi 9 mai), tandis que deux autres auraient été interceptés par la défense aérienne pakistanaise.

Ces attaques ont blessé au moins quatre personnes, qui ont depuis été transférées dans un hôpital proche, ont ajouté ces mêmes sources.

Des témoins oculaires, qui se sont rassemblés sur le site peu après la frappe, ont dit que l'un des missiles avait touché un ensemble résidentiel voisin, embrasant plusieurs maisons.

Xinhua/VNA/CVN