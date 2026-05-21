Le numérique et le commerce électronique stimulent le partenariat économique Vietnam - Inde

Le commerce électronique transfrontalier, les paiements numériques, l’intelligence artificielle (IA), l’innovation et la coopération entre startups devraient devenir de nouveaux moteurs de croissance des relations économiques entre le Vietnam et l’Inde, alors que les deux pays ambitionnent de porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 25 milliards de dollars d’ici 2030.

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Cette perspective a été soulignée par Bùi Trung Thuong, conseiller commercial du Vietnam en Inde, lors du récent forum "Commerce électronique transfrontalier Vietnam - Inde" à New Delhi, qui a réuni plus de 100 représentants d'organismes gouvernementaux, d'associations professionnelles, de prestataires logistiques, d'entreprises fintech, de plateformes technologiques et de startups des deux pays.

Photo : DSQ/CVN

Bùi Thi Thanh Hang, directrice du Département de la coopération internationale de l'Agence du commerce électronique et de l'économie numérique (iDEA), rattachée au ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que le marché vietnamien du commerce électronique B2C devrait générer 31 milliards de dollars de revenus en 2025, avec une croissance annuelle de 25,5%, plaçant ainsi le Vietnam parmi les marchés numériques à la croissance la plus rapide au monde. Le commerce électronique contribue actuellement à hauteur d'environ 11% au chiffre d'affaires total du commerce de détail et des services du pays, confirmant son rôle de pilier majeur de l'économie numérique.

Selon elle, le commerce électronique transfrontalier ouvre de vastes perspectives de coopération bilatérale. Les produits indiens, notamment les cosmétiques naturels, les huiles essentielles, les produits à base de plantes, les articles de mode et les produits ménagers, disposent d’un fort potentiel sur le marché vietnamien. À l’inverse, les entreprises vietnamiennes, en particulier les PME, sont désormais de plus en plus capables d’exploiter les plateformes numériques pour accéder au vaste marché indien de plus de 1,4 milliard de consommateurs.

Elle a ajouté que le Vietnam continue de perfectionner son cadre juridique, la Loi sur le commerce électronique devant entrer en vigueur le 1er juillet 2026. Des programmes de soutien sont également mis en place pour aider les entreprises à rejoindre les plateformes internationales de commerce électronique et à développer des modèles de "pavillons nationaux", ouvrant la voie à une connectivité commerciale renforcée et à une participation plus active à l'économie numérique.

Du côté indien, Sanath Kumar, économiste en chef de la Chambre de commerce et d'industrie PHD (PHDCCI), a déclaré que l'Inde compte actuellement plus de 80 millions de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et constitue le troisième écosystème de startups au monde, avec environ 150.000 entreprises. Il a décrit le commerce électronique transfrontalier comme un outil essentiel permettant aux MPME d'étendre leurs marchés, de créer des emplois et d'améliorer leur accès à la clientèle mondiale.

Ashok Gupta, responsable des relations internationales Asie-Pacifique à la PHDCCI, a insisté sur le message "Fabriqué en Inde, fabriqué au Vietnam - pour le monde", affirmant que les deux pays pourraient renforcer leur coopération dans les domaines de la logistique verte, des véhicules électriques, de l’IA et de la blockchain afin d’optimiser les chaînes d’approvisionnement et de réduire les coûts logistiques du commerce transfrontalier.

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information, Naveen Seth, secrétaire général adjoint de la PHDCCI, a décrit le Vietnam et l’Inde comme deux économies asiatiques dynamiques disposant d’un fort potentiel de coopération dans le commerce électronique, la logistique et l’économie numérique, grâce à leur population jeune et à l’accélération de leur transformation numérique.

Selon le responsable indien, le commerce électronique transfrontalier peut connecter directement les PME des deux pays, les aidant ainsi à conquérir de nouveaux marchés à des coûts compétitifs. Il a ajouté que la communauté d'affaires indienne perçoit un potentiel considérable dans la coopération avec le Vietnam et espère que les discussions menées lors du forum se concrétiseront rapidement en projets tangibles.

La PHDCCI poursuivra sa coopération avec le Bureau commercial vietnamien en Inde et ses partenaires afin d’organiser davantage d’activités de réseautage d’affaires, notamment l’envoi de délégations d’entreprises indiennes au Vietnam. Ces initiatives devraient contribuer à renforcer substantiellement la coopération économique bilatérale et à atteindre l’objectif commun de 25 milliards de dollars d’échanges commerciaux d’ici 2030, a-t-il affirmé.

Le forum a ainsi offert une plateforme concrète de dialogue entre décideurs politiques et acteurs économiques des deux pays, permettant d’identifier de nouvelles opportunités de coopération dans les domaines du commerce électronique, de la logistique, des paiements numériques et de l’innovation, tout en soutenant le développement des relations économiques entre le Vietnam et l’Inde.

VNA/CVN