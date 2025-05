Le Mexique et les États-Unis vont travailler pour améliorer l'équilibre commercial

>> Trump signe une proclamation visant à "compenser" les droits de douane sur les pièces automobiles

>> General Motors abaisse ses prévisions 2025 à cause des droits de douane

>> La Chine dit "évaluer" une proposition américaine

Photo : VNA/CVN

"J'ai eu une conversation très positive avec le président Trump; nous sommes convenus que les secrétaires aux Finances et au Trésor, ainsi que les secrétaires à l'Économie et au Commerce, continueraient de travailler au cours des prochains jours sur des alternatives afin d'améliorer notre équilibre commercial et de faire avancer des problèmes en suspens pour le bénéfice des deux pays", a écrit Mme Sheinbaum sur la plateforme du réseau social X.

Le secrétaire mexicain aux Finances, Edgar Amador Zamora, et le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, seront en charge de cet effort bilatéral.

L'appel téléphonique, le 6e entre les deux dirigeants, a eu lieu au cours de la semaine marquant les 100 premiers jours suite à l'entrée en fonction de M. Trump, dans un contexte de tensions croissantes sur des déportations massives des États-Unis de migrants sans papiers et le lancement de droits de douane, notamment sur divers produits mexicains.

Les gouvernements du Mexique et des États-Unis entament actuellement des négociations visant à parvenir à des accords qui préviendraient la mise en œuvre de plusieurs décrets exécutifs de M. Trump dans des secteurs économiques tels que l'acier, l'aluminum et l'industrie automobile.

Xinhua/VNA/CVN