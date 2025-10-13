Le Hamas commence à libérer des otages israéliens

Le Hamas a commencé lundi matin 13 octobre à libérer le premier groupe d'otages détenus à Gaza depuis plus de deux ans, dans le cadre d'un important échange de détenus prévu par le nouveau cessez-le-feu, a rapporté la chaîne de télévision publique israélienne Kan TV.

Les prisonniers ont été remis au Comité international de la Croix-Rouge avant d'être transférés aux forces israéliennes à Gaza.

Un premier groupe de sept otages a été libéré parmi les 20 personnes encore détenues à Gaza, les autres devant être libérées plus tard dans la journée de lundi 13 octobre.

L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué qu'elle était prête à accueillir les otages. Un hélicoptère militaire a atterri sur une base près de la frontière avec Gaza, d'où les otages seront emmenés pour passer des examens médicaux dans des hôpitaux du centre d'Israël.

Des véhicules de la Croix-Rouge sont arrivés à la prison d'Ofer, près de Ramallah, de laquelle environ 2.000 détenus et prisonniers palestiniens seront libérés plus tard dans la journée de lundi dans le cadre de l'échange.

L'arrivée du président américain Donald Trump est attendue en Israël lundi matin 13 octobre. Au cours de sa brève visite, il s'adressera au Parlement israélien et rencontrera le Premier ministre Benjamin Netanyahou et les familles des otages.

Après cette visite, M. Trump doit se rendre à un sommet international à Charm el-Cheikh, en Égypte, qui doit débuter lundi 13 octobre afin de consolider le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et de faire avancer le processus de paix au Moyen-Orient.

