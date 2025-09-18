Pérou : découverte d'un fossile de dauphin vieux de 12 millions d'années

Des paléontologues ont présenté mercredi 17 septembre à Lima le fossile d'un ancien dauphin encore peu étudié, vieux de 12 millions d'années, découvert en juillet dans le Sud du Pérou.

Photo : AFP/VNA/CVN

D'une longueur de trois mètres et demi, le squelette pétrifié de ce Lomacetus a été retrouvé presque intact dans le désert d'Ocucaje, à environ 350 km au Sud de la capitale péruvienne.

"C'est un type de dauphin", qui a vécu "il y a environ 12 millions d'années", a indiqué à l'AFP le paléontologue Mario Gamarra, à l'issue d'une conférence de presse au siège de l'Institut géologique, minier et métallurgique.

"Nous avons un squelette quasi complet, ce qui permet de faire davantage d'études sur tout l'animal : comment il se déplaçait, comment il nageait, ce qu'il mangeait ou combien de temps il vivait", a expliqué l'expert.

Ocucaje est un désert très prisé par les paléontologues. Il y a un peu plus de vingt ans, y ont été découverts les fossiles de deux baleines naines à quatre pattes, de dauphins, de requins et d'autres espèces du Miocène - une période qui a commencé il y a 23 millions d'années et s'est terminée il y a environ 5 millions d'années.

