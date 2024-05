Le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son poursuit ses activités en France

>> Renforcement des relations entre le Vietnam, l'OCDE et la France

>> Le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son participe à la réunion du Conseil de l'OCDE 2024

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam attachait de l'importance aux relations avec le Pérou, a déclaré le ministre vietnamien avant d'apprécier le développement vigoureux des liens des deux pays et du commerce bilatéral ces dernières années.

Les deux parties ont convenu de coopérer étroitement dans l'organisation des activités en l'honneur du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Pérou (1994-2024), de multiplier des échanges de délégations de haut niveau et de renforcer leur collaboration et leur soutien mutuel au sein des forums et organisations internationaux, notamment l'ONU, l'OCDE, l'APEC, le CPTPP…, contribuant au succès du Sommet de l'APEC 2024 prévu en novembre prochain au Pérou.

Les deux ministres ont exprimé leur souhait d'approfondir l'amitié et la coopération multiforme entre les deux pays, notamment en matière de politique, de diplomatie, de commerce et d'investissement. Ils ont également convenu de déployer efficacement des mécanismes de coopération, d'accélérer la signature et la mise en œuvre des accords de coopération spécialisés pour promouvoir de manière substantielle les relations multiformes entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le ministre Bùi Thanh Son a rencontré la ministre marocaine de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui. Les deux parties ont souligné la nécessité de multiplier les échanges de délégations de haut niveau et de mettre en œuvre efficacement des mécanisme de coopération bilatérale, notamment la 5e réunion du Comité mixte Vietnam - Maroc et la 6e consultation politique prévues en 2024 à Rabat, ainsi que de maintenir le collaboration étroite et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux.

Photo : VNA/CVN

En recevant le ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Gordan Grlic Radman, le ministre Bùi Thanh Son a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération l'amitié traditionnelle avec les pays de la région de Balkan, la Croate étant l'un des partenaires prioritaires.

Le ministre croate a déclaré soutenir la promotion des relations entre les deux pays, la coopération parlementaire en particulier, la fondation du Comité intergouvernemental sur la coopération économique, les négociations et la signature de l'accord de coopération bilatérale dans l'éducation et le travail.

Photo : VNA/CVN

Dans la matinée du 2 mai, le ministre Bùi Thanh Son s'est entretenu avec le vice-ministre lituanien des Affaires étrangères Simonas Satunas, appelant la Lituanie à reconnaître les efforts du Vietnam visant à faire lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) sur ses produits de la mer et à encourager les autres pays membres de l'UE à ratifier l'Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA).

Les deux parties ont discuté des mesures visant à accélérer la coopération bilatérale dans l'avenir, tels que la promotion des échanges de délégations, le maintien du mécanisme de consultation politique et de mise en œuvre efficace de l'accord de coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères signé en octobre dernier, etc.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le ministre Bùi Thanh Son a également rencontré le vice-Premier ministre et ministre lao des Affaires étrangères Saleumxay Kommasith. Ils ont convenu d'accélérer la mise en œuvre des accords de coopération entre les deux ministères et des mécanismes de coopération existants, dont les Triangles de coopération Laos - Cambodge - Vietnam, Laos - Vietnam - Australie, Laos - Vietnam - Thaïlande.

VNA/CVN