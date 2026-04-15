Cent entreprises s’engagent pour la sécurité sanitaire des aliments dans les écoles

Le 14 avril, le Service de la sécurité sanitaires des aliments de Hô Chi Minh-Ville a organisé une cérémonie de signature d’engagements avec les entreprises fournissant des repas aux écoles. Lors de cet événement, 100 entreprises ont signé une convention visant à garantir la sécurité des repas scolaires.

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Selon Pham Khánh Phong Lan, directrice du Service municipal de la sécurité sanitaire des aliments, cet engagement ne constitue pas une simple formalité administrative, mais une responsabilité sociale. Dans une ville comptant environ 3.500 établissements scolaires, le contrôle nécessite une coordination étroite entre tous les acteurs concernés.

Mme Lan a souligné que les directeurs d’établissement sont les premiers responsables en cas d’incident lié aux repas scolaires. Les écoles ne doivent pas déléguer entièrement cette responsabilité aux fournisseurs, mais assurer un contrôle rigoureux sur l’ensemble de la chaîne.

Les produits alimentaires doivent avoir une origine claire et répondre à des normes telles que VietGAP, GlobalGAP ou HACCP. Par ailleurs, les parents sont encouragés à participer activement à la surveillance.

L’incident de Bình Quoi Tây et ses répercussions

Le cas suspect d’intoxication alimentaire survenu récemment à l’école primaire Bình Quoi Tây, ayant affecté plus de 180 élèves, serait lié à la bactérie Salmonella.

À la suite de cet incident, le fournisseur Huu Phuoc a suspendu ses activités, entraînant l’interruption de la livraison de milliers de repas. Les autorités ont fourni une liste d’entreprises alternatives pour assurer la continuité du service.

Les entreprises soulignent l’importance du contrôle des matières premières et de la traçabilité, tout en faisant face à des contraintes économiques. Le prix actuel d’environ 30.000 dôngs par repas est jugé insuffisant ; un niveau de 45.000 à 50.000 dôngs est considéré comme plus adapté.

Vers des inspections inopinées plus efficaces

Mme Lan a indiqué que les inspections actuelles, souvent annoncées à l’avance, limitent leur efficacité. Bien que les sanctions puissent dépasser 100 millions de dôngs, leur impact reste conditionné à la réalité des contrôles.

Elle propose ainsi de renforcer les inspections inopinées. Au premier trimestre 2026, 30% à 40% des prestataires ont été contrôlés, révélant certaines infractions, notamment l’utilisation de produits de qualité insuffisante.

La sécurité sanitaire des aliments dans les écoles repose ainsi sur une coordination étroite entre les autorités, les établissements, les entreprises et les parents, afin de protéger durablement la santé des élèves.

Texte et photos : Quang Châu/CVN