1er mai: 50.000 policiers et plus de 400 arrestations à Istanbul

Plus de 400 personnes participant aux célébrations du 1er mai ont été arrêtées jeudi 1er mai à Istanbul, ont annoncé les autorités turques qui ont déployé plus de 50.000 policiers et paralysé une partie de la ville pour empêcher tout rassemblement sur l'emblématique place Taksim.