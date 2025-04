Au moins 43 Palestiniens tués dans des attaques israéliennes à Gaza, selon la Protection civile

>> Israël va étendre ses opérations militaires à la plus grande partie du territoire de Gaza

>> Le Hamas se dit favorable à toute proposition de paix à Gaza

>> La bande de Gaza est privée d'aide humanitaire depuis deux mois

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Mahmoud Basal, porte-parole de la Protection civile, a indiqué que huit personnes, dont trois enfants et une femme, avaient été tuées par une frappe aérienne sur une tente abritant des personnes déplacées près de Hamad City, au nord-ouest de Khan Younis, dans le Sud de la bande de Gaza.

Une autre frappe aérienne israélienne a tué cinq Palestiniens et en a blessé plusieurs autres, dont certains grièvement, à Deir-al-Balah, dans le Centre de Gaza, a ajouté M. Basal.

Six personnes ont été tuées et 20 autres blessées lors d'une frappe aérienne israélienne sur un café près de l'entrée des camps de réfugiés de Nuseirat et de Bureij, dans le Centre de la bande de Gaza.

Au moins quatre enfants ont été tués lors d'une attaque de drone israélienne sur un groupe d'enfants dans la ville d'al-Zawayda, dans le Centre de la bande de Gaza.

Huit personnes, dont trois enfants, ont été tuées lorsque l'aviation israélienne a pris pour cible un rassemblement de Palestiniens dans le quartier de Tuffah, au nord-est de la ville de Gaza.

Au moins douze Palestiniens ont été tués lors d'attaques aériennes et de tirs d'artillerie contre plusieurs habitations des quartiers de Shuja'iyya, al-Zeitoun et al-Tuffah, dans l'est de la ville de Gaza, selon M. Basal.

L'armée israélienne n'a pas encore commenté ces incidents.

Depuis la reprise de l'offensive militaire israélienne à Gaza le 18 mars, au moins 2.151 Palestiniens ont été tués et 5.598 autres blessés, portant le bilan total depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023 à 52.243 morts et 117.639 blessés, ont révélé dimanche 27 avril les autorités sanitaires de Gaza.

Xinhua/VNA/CVN