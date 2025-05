Trump signe une proclamation visant à "compenser" les droits de douane sur les pièces automobiles

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le président des États-Unis, Donald Trump, a signé mardi 29 avril une proclamation autorisant un certain niveau de compensation pour les constructeurs automobiles qui importent des pièces automobiles mais assemblent des voitures aux Etats-Unis, ce qui reflète l'opposition croissante aux politiques tarifaires dans divers secteurs.

Les droits de douane de 25% sur les automobiles importées annoncés précédemment sont entrés en vigueur le 3 avril, tandis que les droits de douane de 25% sur les pièces automobiles devraient entrer en vigueur le 3 mai.

La dernière mesure offre une "compensation" pour une partie des droits de douane sur les pièces automobiles utilisées dans les véhicules assemblés aux Etats-Unis, égale à 3,75% du prix de détail suggéré par le fabricant pour la production américaine d'un fabricant pour l'année prochaine, et à 2,5% de la production américaine l'année suivante.

"La proclamation modifie l'action tarifaire sur les automobiles et les pièces automobiles en encourageant les fabricants à assembler leurs automobiles aux Etats-Unis, réduisant ainsi la dépendance des États-Unis à l'égard des importations étrangères d'automobiles et de pièces automobiles", a déclaré la Maison Blanche.

Les données officielles montrent qu'en 2024, les Américains ont acheté un total de 16 millions de véhicules, dont la moitié a été importée. Parmi les 8 millions de véhicules assemblés aux États-Unis, le contenu national moyen était d'environ 40% à 50%.

Les dernières mesures permettront également aux constructeurs automobiles de ne pas être soumis à des droits de douane multiples. Par exemple, un fabricant peut n'avoir à payer que 25% de droits de douane sur une pièce automobile spécifique sans avoir à payer 25% de droits de douane supplémentaires sur les matériaux en acier et en aluminium utilisés dans cette pièce.

"C'est un autre exemple de 'politique commerciale en solde' ; dans ce cas, un lobbying efficace de l'industrie automobile", a indiqué à Xinhua Gary Clyde Hufbauer, chercheur principal non résident à l'Institut Peterson pour l'économie internationale.

Le 21 avril, un groupe de constructeurs automobiles américains et internationaux a envoyé une lettre à l'administration Trump pour réclamer une exemption tarifaire similaire à celle accordée aux produits électroniques.

"Les droits de douane sur les pièces automobiles perturberont la chaîne d'approvisionnement automobile mondiale et déclencheront un effet domino qui entraînera une hausse des prix des voitures pour les consommateurs, une baisse des ventes chez les concessionnaires et rendra l'entretien et la réparation des véhicules à la fois plus coûteux et moins prévisibles", affirmaient-ils dans leur lettre.

La chaîne américaine d'information CNN a cité trois responsables de la Maison Blanche au fait des discussions, qui ont assuré que la décision d'assouplir les droits de douane sur les automobiles avait été prise après que M. Trump eut reçu des appels de plusieurs PDG de constructeurs automobiles.

Les hauts fonctionnaires du département du Commerce qui ont présenté les nouvelles mesures ont dit aux journalistes mardi que ces PDG s'étaient plaints du fait que, selon eux, les droits de douane élevés de M. Trump nuiraient à la production et à l'embauche aux États-Unis, selon le reportage de CNN.

M. Hufbauer a noté qu'il s'agit également d'une "tentative de détourner les critiques de la population au cas où les prix de l'automobile augmenteraient au cours du second semestre de 2025".

Xinhua/VNA/CVN