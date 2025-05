Démission du président par intérim et Premier ministre sud-coréen Han

Le président par intérim et Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo a annoncé jeudi 1 er mai sa démission lors d'une allocution télévisée à la nation, alors que l'on s'attend à ce qu'il se présente aux élections présidentielles.

>> Le président p.i demande d'accepter la décision à venir sur la destitution du président Yoon

Photo : Yonhap/VNA/CVN

M. Han a déclaré qu'il avait décidé de démissionner afin de faire ce qu'il pouvait et devait faire en cette période de crise à laquelle le pays est confronté, notant que si les politiques extrêmes n'étaient pas abandonnées et que les bases de la coopération n'étaient pas établies, les divisions et les conflits se répéteraient, peu importe qui est au pouvoir.

Il a souligné qu'il ferait tout son possible pour être le meilleur pour la République de Corée en ce moment et à l'avenir, et ce jusqu'à la fin.

Avec la démission de M. Han, le vice-Premier ministre et ministre de l'Economie et des Finances, Choi Sang-mok assurera la présidence par intérim.

Il est largement prévu que M. Han annonce vendredi sa candidature à l'élection présidentielle anticipée du 3 juin.

Il est l'un des candidats préférés des électeurs conservateurs depuis la destitution de l'ancien président Yoon Suk-yeol, qui a tenté d'imposer la loi martiale.

Dans un récent sondage, M. Han a obtenu un taux de soutien de 13%, dépassant les scores d'approbation des candidats à la présidence du Parti du pouvoir au peuple.

Ce chiffre est bien inférieur aux 42% de soutien dont bénéficie Lee Jae-myung, candidat à la présidentielle du Parti démocrate (libéral), la principale formation d'opposition.

Le résultat est basé sur un sondage réalisé auprès de 1.000 électeurs entre lundi 28 avril et mercredi 30 avril. La marge d'erreur est de plus ou moins 3,1 points de pourcentage avec un niveau de confiance de 95%.

Xinhua/VNA/CVN