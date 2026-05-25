Techmart

Technologie de traitement des déchets "sans incinération ni enfouissement"

Le Salon des technologies et équipements (Techmart) 2026 consacré aux technologies vertes et à l’économie circulaire a été organisé les 21 et 22 mai au Centre d’innovation et d’entrepreneuriat de Hô Chi Minh-Ville (SIHUB). Il a réuni près de 50 instituts de recherche, universités et entreprises vietnamiennes et étrangères.

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Une solution de traitement des déchets organiques basée sur les larves de Hermetia illucens, associée à une technologie de pyrolyse, a été présentée lors du Techmart 2026 à Hô Chi Minh-Ville.

Cette technologie a été exposée par la société ARC-V Environmental Treatment Technology Joint Stock Company. Elle permet de valoriser les déchets en les transformant notamment en combustible.

Selon le Dr. Ngô Huỳnh Thiên, directeur général d’ARC-V, cette technologie a été développée selon le principe du "zéro incinération, zéro enfouissement et sans nécessité de tri des déchets à la source". En combinant traitement biologique et pyrolyse, le procédé permet de valoriser presque intégralement le flux de déchets organiques et de le convertir en produits commercialisables.

Dans une première étape, les déchets sont réceptionnés, criblés et débarrassés des composants non organiques. La fraction organique est ensuite acheminée vers un système d’élevage de larves de Hermetia illucens (Black Soldier Fly – BSF). En seulement trois à cinq jours, ces larves sont capables de consommer et de décomposer une grande quantité de matières organiques, réduisant considérablement le volume des déchets.

"Les larves peuvent traiter rapidement les déchets alimentaires et les sous-produits agricoles, pratiquement sans générer d’odeurs désagréables ni de lixiviats, contrairement aux modèles traditionnels d’enfouissement", a expliqué M. Thiên.

Après cette phase biologique, les résidus sont soumis à un processus de pyrolyse afin de produire un combustible solide appelé SynCoal, destiné à remplacer le charbon conventionnel dans les activités industrielles. Le système génère également un fertilisant organique, Arc Soil, ainsi qu’une farine protéique issue des larves, destinée aux secteurs de l’élevage et de l’aquaculture.

Selon ARC-V, l’un des principaux avantages de cette technologie réside dans son taux de récupération des matières proche de 100%, alors que de nombreuses technologies de traitement des déchets ne valorisent qu’une faible partie des flux traités. Le modèle peut par ailleurs être déployé sous forme modulaire, ce qui le rend adaptable à différentes échelles, des centres locaux de traitement des déchets aux zones industrielles. Cette approche permet également de réduire les délais de construction à seulement trois à six mois.

Pour lancer un projet pilote

Comparée à l’enfouissement ou à l’incinération, cette technologie contribue à réduire les émissions de $\text{CO}_2$ et de méthane, tout en limitant les nuisances liées aux odeurs, aux lixiviats et aux résidus de cendres. La production de combustibles, d’engrais et de protéines commercialisables génère également des revenus complémentaires susceptibles de compenser les coûts d’exploitation, au lieu de constituer uniquement une charge budgétaire liée au traitement des déchets.

M. Thiên a indiqué que les technologies utilisant la mouche soldat noire sont déjà déployées dans plusieurs pays pour le traitement des déchets alimentaires, des sous-produits agricoles et la production de protéines alternatives destinées à l’alimentation animale. Le partenaire technologique d’ARC-V, ARC Ento Tech en Australie, exploite actuellement plusieurs installations de traitement des déchets par BSF dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud et poursuit son expansion vers l’Amérique du Nord, l’Afrique et le Vietnam.

Le Vietnam génère actuellement environ 75.000 tonnes de déchets solides par jour, dont la majorité est encore enfouie ou incinérée. De nombreuses décharges sont saturées, tandis que les usines d’incinération nécessitent des investissements importants et présentent des risques de pollution secondaire. Selon les représentants d’ARC-V, au lieu de considérer les déchets comme un simple coût à gérer, "les technologies circulaires transforment les déchets en ressources et créent une nouvelle valeur économique".

L’entreprise a déjà engagé des discussions avec plusieurs autorités locales afin d’obtenir l’approbation de projets d’investissement. À Hô Chi Minh-Ville, elle espère bénéficier d’un soutien pour lancer un projet pilote capable de traiter environ 25 tonnes de déchets par jour. Durant cette phase expérimentale, l’ensemble des coûts serait pris en charge par l’entreprise afin de permettre aux autorités d’évaluer la solution avant une éventuelle extension.

Plus de 100 technologies vertes présentées au Techmart 2026

Le Techmart 2026 a mis en avant plus de 100 technologies et équipements répartis autour de quatre domaines prioritaires : les énergies vertes et l’efficacité énergétique, le traitement de l’environnement et l’économie circulaire, les solutions de surveillance et de gestion ESG, ainsi que les matériaux écologiques. Les innovations présentées visent notamment à réduire les émissions de carbone, optimiser la consommation énergétique, recycler les ressources et promouvoir une production durable afin d’accompagner la transition verte des entreprises et de renforcer leur compétitivité.

L’exposition a réuni 50 stands présentant diverses technologies, parmi lesquelles des systèmes photovoltaïques intégrant l’Internet des objets (IoT), des procédés de transformation des déchets en biocarburants et en protéines organiques, des imprimantes 3D utilisant du plastique recyclé issu de bouteilles usagées, des plateformes blockchain permettant la traçabilité de l’empreinte carbone, ainsi que des biomatériaux fabriqués à partir de noix de coco et de balles de riz.

Depuis 2013, la Bourse des technologies de Hô Chi Minh-Ville a organisé 24 éditions spécialisées du Techmart, permettant à plus de 1.500 organismes de présenter plus de 6.000 technologies et équipements. Selon Lâm Đình Thắng, directeur du Service municipal des Sciences et des Technologies, le Techmart 2026 poursuit cette dynamique en créant un espace de connexion entre les besoins de transition écologique des entreprises, les capacités de recherche et de transfert technologique des universités et instituts de recherche, ainsi que l’écosystème de l’innovation.

Outre les activités d’exposition, l’événement comprend 15 conférences thématiques consacrées notamment aux matériaux verts, à l’AIoT appliquée à la gestion industrielle, à l’énergie solaire, à la logistique verte, au traitement des déchets et aux technologies circulaires. Un espace de conseil animé par des experts universitaires et des chercheurs est également mis à la disposition des entreprises afin de les accompagner dans la mise en place de modèles de production durable, l’intégration des critères ESG et l’optimisation énergétique.

Texte et photos : Quang Châu/CVN