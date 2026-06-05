Le marché du travail en mutation sous l’effet du numérique

Alors que le marché du travail vietnamien est en pleine mutation, le lancement d'une plateforme nationale des services de l'emploi marque un tournant. Accessible en ligne, ce nouveau service numérique vise à fluidifier et à améliorer efficacement l'adéquation entre l'offre et la demande de travail.

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Photo : CTV/CVN

Le marché du travail vietnamien entre dans une phase de transition marquée par une exigence accrue de rapidité, de transparence et d’efficacité dans la mise en relation entre l’offre et la demande d’emploi. Dans cette dynamique, la plateforme nationale des services de l’emploi s’impose comme un outil central de modernisation.

Accessible via www.vieclam.gov.vn, ce dispositif public, placé sous la gestion du ministère de l’Intérieur, vise à centraliser les données relatives à l’emploi et à faciliter la rencontre entre entreprises et candidatures. Son fonctionnement repose notamment sur l’intégration de technologies numériques et sur la vérification de l’identité via l’application VNeID, garantissant une meilleure fiabilité des informations et limitant les risques de fausses annonces.

Cette approche traduit une volonté de gouvernance moderne, fondée sur l’exploitation des données et l’optimisation des services publics liés à l’emploi.

Des attentes fortes face à un outil en construction

Pour les jeunes actifs, cette plateforme représente une alternative crédible aux sites privés de recrutement. Hoàng Mai Nhu, 28 ans, diplômée en linguistique et salariée dans une entreprise technologique à Hanoï, y voit "un outil prometteur en raison de son caractère institutionnel et de la sécurisation des données". Elle a déjà consulté la plateforme à plusieurs reprises.

De son côté, Hà Dang Huy, étudiant en dernière année à l’Université des langues étrangères de Hanoï, utilise également ce dispositif pour préparer son insertion professionnelle. Il apprécie la gratuité du service, la simplicité de l’inscription et l’absence de coûts cachés, contrairement à certaines plateformes privées. Il estime toutefois que des améliorations restent nécessaires, notamment le développement d’une application mobile et l’ajout de fonctionnalités permettant de suivre l’évolution des candidatures, comme la notification de consultation des CV par les recruteurs.

Ces retours illustrent une attente commune : disposer d’un outil public à la fois fiable, intuitif et adapté aux usages numériques contemporains.

Parallèlement, le marché du travail reste confronté à un déséquilibre structurel entre l’offre et la demande. Les entreprises rencontrent des difficultés à recruter au bon moment les profils adaptés, tandis que les candidats ne disposent pas toujours d’informations suffisamment précises sur les besoins réels des employeurs. Cette situation concerne l’ensemble des segments, des emplois peu qualifiés aux postes techniques et de management intermédiaire.

Tensions persistantes sur le marché de l’emploi

Les difficultés de recrutement sont particulièrement visibles au sein des entreprises étrangères implantées au Vietnam. Ko Tae Yeon, président de la Chambre de commerce coréenne au Vietnam (KOCHAM), souligne : "la question des ressources humaines conditionne directement les plans de production, la qualité et le rythme des investissements".

Avec plus de 10.000 entreprises coréennes présentes dans le pays, les besoins en main-d’œuvre restent élevés. Cependant, les entreprises font face à plusieurs obstacles : pénurie de travailleurs qualifiés, taux de rotation important et augmentation des coûts salariaux. À cela s’ajoute la difficulté de fidéliser les employés après leur formation, ce qui accentue encore le déséquilibre entre l’offre et la demande.

Pour répondre à ces enjeux, les autorités vietnamiennes ont engagé la construction d’une infrastructure numérique nationale dédiée au marché du travail. Selon le ministère de l’Intérieur, ce projet s’inscrit dans le cadre de la résolution 57-NQ/TW sur la transformation numérique et l’innovation.

Photo : CTV/CVN

Développée en coopération avec le groupe VNPT et les unités techniques du ministère de la Police, la plateforme a fait l’objet de tests rigoureux depuis mai 2025. Le système est conçu pour garantir l’interconnexion des données, la sécurité des informations et une gestion centralisée du marché de l’emploi.

Le dispositif fonctionne selon un modèle de guichet unique, permettant une coordination entre l’administration centrale et les collectivités locales, tout en réduisant les coûts liés aux infrastructures dispersées.

Les premiers résultats confirment une dynamique positive : plusieurs milliers de demandeurs d’emploi se sont inscrits, plus d’un millier d’entreprises ont publié des offres, et des dizaines de milliers de postes restent disponibles. Ces chiffres traduisent le potentiel important de mise en relation à l’échelle nationale.

Dans un pays comptant plus de 7,5 millions de travailleurs et environ 300.000 entreprises, cette plateforme constitue un outil stratégique pour améliorer la connaissance du marché et soutenir l’élaboration des politiques publiques. Elle est également appelée à être interconnectée avec les systèmes d’assurance chômage et de sécurité sociale, afin de constituer une base de données globale sur l’emploi.

À terme, les autorités prévoient de renforcer la formation des agents publics, d’accompagner les entreprises dans l’utilisation de la plateforme et de consolider son intégration dans l’ensemble du système de gestion de l’emploi.

Ainsi, la combinaison entre innovation technologique, centralisation des données et réforme administrative fait de cette plateforme un levier structurant pour réduire les déséquilibres du marché du travail et soutenir la compétitivité économique du Vietnam.

Thao Nguyên/CVN