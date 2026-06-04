Incendie meurtrier à New Delhi : 21 morts, aucun Vietnamien parmi les victimes

L’ambassade du Vietnam en Inde a confirmé qu’aucun ressortissant vietnamien ne figure parmi les victimes de l’incendie survenu dans la matinée du 3 juin à l’hôtel Flourish Stay, situé dans le quartier de Malviya Nagar, au sud de la capitale indienne.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon les informations des autorités et des médias indiens, au moins 21 personnes ont perdu la vie dans ce sinistre, dont 18 étrangers originaires du Bangladesh, du Nigeria, du Mozambique et du Liberia. Près de 40 autres personnes ont été hospitalisées, plusieurs dans un état critique.

Les autorités locales estiment que le lourd bilan pourrait être lié à de graves violations des normes de sécurité incendie. L’établissement, autorisé comme maison d’hôtes (B&B) de six chambres, fonctionnait en réalité avec environ 25 chambres réparties sur plusieurs niveaux, y compris un sous-sol, et ne disposait pas de certificat de sécurité incendie. Le propriétaire, Lavkesh Bajaj, a été arrêté quelques heures après le sinistre.

Selon le chef des pompiers de Delhi, l’incendie s’est propagé très rapidement, le rez-de-chaussée étant envahi par la fumée en cinq minutes avant que les flammes ne gagnent les étages supérieurs.

Les causes exactes de l’incendie restent à l’étude, certaines hypothèses évoquant un départ au rez-de-chaussée ou une explosion d’origine électrique. Des témoins ont indiqué que des habitants ont brisé des fenêtres et des portes pour tenter de sauver les personnes piégées, tandis que d’autres victimes auraient sauté des étages supérieurs pour échapper aux flammes.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a exprimé ses condoléances et annoncé une aide financière via le Fonds national de secours du Premier ministre (PMNRF), soit environ 2.100 dollars pour chaque famille de victime et 523 dollars pour les blessés.

VNA/CVN