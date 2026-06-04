Hanoï mobilisée jour et nuit pour finaliser son réseau anti-inondation avant le 15 juin

Le Centre de gestion des infrastructures techniques de Hanoï a annoncé la mobilisation maximale de ressources humaines et matérielles afin d’achever, avant le 15 juin, le projet de construction de systèmes de protection contre les inondations dans plusieurs zones du centre-ville. Les équipes travaillent sans relâche, jour et nuit, pour garantir un drainage efficace durant la saison des pluies.

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Photo : VNA/CVN

Selon un représentant du Centre, les effets du changement climatique ont rendu les inondations urbaines de plus en plus complexes ces dernières années dans la capitale.

En particulier, les fortes pluies de septembre 2025 ont provoqué des inondations dans des centaines de zones, perturbant gravement la circulation, la vie quotidienne et les activités économiques des habitants.

Face à cette situation, le Comité du Parti et le Comité populaire de Hanoï ont identifié les inondations urbaines comme l’un des cinq principaux « goulets d’étranglement » nécessitant des solutions globales à court et à long terme.

Le projet de construction du réseau de drainage souterrain anti-inondation pour plusieurs zones du centre-ville a débuté en mars 2026.

Il comprend 22 volets, dont la rénovation des stations de pompage de six lacs : Thiên Quang, Bây Mâu, Ba Mâu, Linh Quang, Van Chuong et Trung Tu, ainsi que la construction de systèmes de drainage à 16 emplacements situés sur plusieurs rues du centre-ville, notamment Ly Thai Tô, Lê Phung Hiêu, Phan Chu Trinh, Ly Thuong Kiêt, Tràng Tiên, Trân Nhân Tông, Quang Trung, Quan Su et Nguyên Trai.

Afin de limiter les perturbations pour la circulation et la vie quotidienne des habitants, la majorité des travaux est effectuée de nuit, entre 22h00 et 5h00. Toutefois, le chantier a rencontré de nombreuses difficultés liées à la forte densité des infrastructures souterraines, à l’espace de travail restreint, ainsi qu’à la nécessité de remettre la chaussée en état et d’assurer l’assainissement de l’environnement après chaque intervention.

Le projet a également été affecté par les fortes pluies de fin mai et par des ajustements du calendrier des travaux afin de tenir compte d’importants événements politiques et culturels organisés dans la ville. Pour compenser ces retards, le Service municipal de la construction a mis en place, à partir du 23 mai, des déviations de circulation sur plusieurs axes du centre-ville afin d’accélérer l’avancement du chantier.

Photo : VNA/CVN

Rue Quang Trung, les équipes de construction sont autorisées depuis le 24 mai à travailler 24h/24 et 7j/7 sur certains points stratégiques. L’entrepreneur a également renforcé les effectifs, passant de quatre à dix équipes travaillant sans interruption, de jour comme de nuit.

En moyenne, environ 60 mètres de canalisation sont installés chaque jour. Le 29 mai, les barricades avaient déjà été retirées à deux endroits. Les travaux d’installation des canalisations, de réfection de la chaussée et de retrait des dernières barricades rue Quang Trung se sont achevés le 1er juin.

Concernant les autres rues, les barricades avaient été retirées en cinq points dans la nuit du 29 mai. Le maître d’ouvrage et les entreprises mobilisées mettent tout en œuvre pour finaliser l’installation du réseau d’égouts, la réfection de la chaussée et le retrait de l’ensemble des barricades. Parallèlement, la pose de la couche d’enrobé bitumineux à granulométrie fine sur toute la chaussée doit être achevée avant le 15 juin.

Les responsables du Centre de gestion des infrastructures techniques de Hanoï ont affirmé poursuivre leur coordination étroite avec les services municipaux, les autorités locales et les unités concernées afin de garantir le respect des délais, la qualité des travaux et la sécurité routière, tout en contribuant à améliorer le drainage urbain et à réduire les risques d’inondation dans le centre-ville pendant la saison des pluies de 2026.

Tâm An/CVN