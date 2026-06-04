Sécurité : nouvel élan pour la coopération entre Hanoï et Moscou

Le 4 juin, lors de sa rencontre avec les responsables de la Direction générale des Affaires intérieures de la ville de Moscou, le directeur de la Police de Hanoï, le général de division Nguyên Thanh Tùng, en visite de travail en Russie, a mis en avant le développement positif de la coopération entre le ministère vietnamien de la Police et les autorités russes, ainsi qu’entre les administrations de Hanoï et de Moscou.

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Photo : Trân Hai/VNA/CVN

Selon le général de division Nguyên Thanh Tùng, cela constitue une base solide pour approfondir les relations entre les différentes unités du ministère vietnamien de la Sécurité publique, notamment la Police de Hanoï, et les organismes relevant du ministère russe de l’Intérieur.

La rencontre entre la délégation de la Police de Hanoï et la Direction générale des Affaires intérieures de la ville de Moscou visait à renforcer les échanges d’expériences et de promouvoir la coopération dans les domaines de la sécurité, de l’ordre public et de la lutte contre la criminalité, dans le cadre des accords signés entre les deux parties, contribuant ainsi à consolider et à approfondir le Partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.

Au cours de la rencontre, le général de division Nguyên Thanh Tùng a présenté plusieurs résultats marquants obtenus par la Police de Hanoï. Il a par ailleurs indiqué qu’une nouvelle mission importante lui avait été confiée par les autorités municipales : assurer le rôle d’organe permanent chargé de la mise en œuvre du projet de "Ville intelligente de Hanoï", axé sur cinq priorités : les embouteillages, le respect de l’ordre urbain, la pollution de l’environnement, les inondations et la sécurité alimentaire. Il a exprimé le souhait de renforcer les échanges avec Moscou afin de partager expériences et solutions dans ces domaines.

De son côté, le général de division Oleg Baranov, chef de la Direction générale des Affaires intérieures de la ville de Moscou, a souligné que les relations traditionnelles d’amitié entre la Russie et le Vietnam, fondées sur de longues années de coopération étroite dans de nombreux domaines, continuaient de se développer positivement.

Selon lui, malgré les évolutions du contexte géopolitique international, le Vietnam demeure un partenaire stratégique fiable de la Russie. Il a estimé que la coopération entre le ministère russe de l’Intérieur et le ministère vietnamien de la Sécurité publique suivait une trajectoire stable et prometteuse.

Dans le cadre du mémorandum de coopération signé en 2024 entre la Direction générale des Affaires intérieures de la ville de Moscou et la Police de Hanoï, quatre événements internationaux ont été organisés en 2025. Les deux parties ont également échangé leurs expériences en matière de lutte contre la criminalité, de sécurité publique et de cybersécurité.

Le chef de la Direction générale des Affaires intérieures de la ville de Moscou s’est déclaré convaincu que le Programme d’action conjoint pour 2026 entre le ministère russe de l’Intérieur et le ministère vietnamien de la Police offrirait également de nouvelles possibilités d’organiser et de mener conjointement plusieurs activités dans les temps à venir.

À cette occasion, les deux parties ont convenu de plusieurs orientations et programmes de coopération pour les temps à venir afin de consolider les acquis, de contribuer au développement de chacune des deux capitales et de renforcer davantage le Partenariat stratégique global Vietnam - Russie.

VNA/CVN