Dak Lak honore la mémoire de 27 soldats volontaires et experts tombés au Cambodge

Une cérémonie d’hommage et d’inhumation des restes de 27 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge au cours des différentes périodes de guerre s’est tenue le 4 juin au Cimetière provincial des martyrs de Dak Lak (Centre).

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Photo : Ngoc Minh/VNA/CVN

L’événement a eu lieu en présence de Nguyên Doan Anh, membre du Comité central du Parti et vice-président de l’Assemblée nationale, et d’une délégation de la province cambodgienne de Mondulkiri.

Ces restes avaient été retrouvés, exhumés et rapatriés au Vietnam grâce aux efforts déployés pendant près de sept mois par les cadres et soldats de l’équipe K51 dans la province de Mondulkiri.

Dao My, vice-président du Comité populaire provincial de Dak Lak, a souligné que le sacrifice des héros et martyrs avait contribué à la paix et à l’indépendance du Cambodge ainsi qu’à la pérennité de l’amitié entre les deux peuples.

Près d’un demi-siècle après la fin de la guerre, les pertes et les souffrances qu’elle a laissées derrière elle demeurent encore présentes. La plus grande préoccupation reste le grand nombre de martyrs dont l’identité n’a pas encore été établie et dont les tombes n’ont toujours pas été retrouvées.

Photo : Ngoc Minh/VNA/CVN

En raison des conditions géographiques, de l’éloignement des zones concernées ainsi que des difficultés liées aux opérations de recherche, d’exhumation et de rapatriement, de nombreux soldats volontaires et experts vietnamiens tombés sur le territoire cambodgien n’ont pas encore pu être ramenés pour reposer dans les cimetières des martyrs de leur terre natale.

Cette situation demeure, depuis de nombreuses années, une profonde préoccupation du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens.

Depuis la fin de l’année 2001, la province de Dak Lak a retrouvé et rapatrié les restes de 769 soldats volontaires et d’experts vietnamiens tombés au cours des différentes périodes de guerre dans la province de Mondulkiri (Cambodge), où ils ont été réinhumés au cimetière provincial des martyrs de Dak Lak.

VNA/CVN