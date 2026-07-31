Le caractère distinctif des habitants de Hô Chi Minh-Ville, un patrimoine particulier

Hô Chi Minh-Ville est une terre dynamique, un véritable creuset de cultures. La géographie et la diversité se sont conjuguées pour former une population reconnue pour sa générosité, son ouverture d’esprit, sa franchise, sa solidarité, sa tolérance et sa compassion.

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Hô Chi Minh-Ville se dresse comme un carrefour dynamique où convergent les courants culturels. Son identité, inscrite dans les modes de vie, la langue et les comportements quotidiens, a été mise à l’épreuve par des décennies de construction et de développement.

Valeurs culturelles et caractère des citadins

Photo : VNA/CVN

Depuis ses origines sous le nom de Saigon-Gia Dinh, Hô Chi Minh-Ville a absorbé des vagues successives de communautés ethniques et d’influences extérieures. La géographie et la diversité se sont conjuguées pour former une population reconnue pour sa générosité, son ouverture d’esprit, sa franchise, sa solidarité, sa tolérance et sa compassion. Les phases successives de développement urbain ont accentué ces traits, forgeant un esprit pionnier, dynamique, créatif et résilient, associé à un fort sentiment de fierté civique.

La Dre Vu Thi Mai Oanh, ancienne directrice du Département de théorie politique de l’Académie des cadres de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que les valeurs culturelles et humaines de la région du Sud et de l’ancienne Saigon se sont transmises sans interruption depuis la période de renouveau à nos jours.

La mégapole du Sud a souvent servi de tremplin à des initiatives et des projets pilotes ensuite déployés à l’échelle nationale. Ces initiatives vont des premières expériences qui ont permis de dépasser les contraintes institutionnelles lors des réformes, au rôle de pionnière en matière d’industrialisation et de modernisation, en passant par l’intégration mondiale et les campagnes de masse visant à réduire la pauvreté, à encourager l’alphabétisation estivale, à promouvoir le don de sang, à mettre en place des services de bus caritatifs et à distribuer des repas gratuits, autant d’exemples qui sont devenus des modèles nationaux.

Pham Phuong Thao, ancienne vice-secrétaire du Comité municipal du Parti et ancienne présidente du Conseil populaire municipal, considère l’ouverture comme une caractéristique essentielle de Sai Gon. Les habitants de Hô Chi Minh-Ville font également preuve d’une grande énergie intellectuelle et d’une vision industrielle et moderne. Elle ajoute qu’un riche brassage de populations, de religions et de cultures continue de dynamiser le progrès socio-économique, d’enrichir l’activité culturelle et de renforcer la cohésion sociale.

Promotion des valeurs humaines

Selon les experts et les chercheurs, les hommes créent la culture et sont au cœur de toute stratégie de développement. C’est pourquoi l’agenda économique de Hô Chi Minh-Ville est resté étroitement lié à la formation délibérée de citoyens civilisés et modernes, préservant une identité culturelle distincte.

Cette approche est pleinement conforme aux orientations définies dans la résolution n°80-NQ/TW du Politburo du 7 janvier 2026 sur le développement de la culture vietnamienne et, plus récemment, à la décision du Premier ministre du 2 juillet 2026, qui impose la diffusion à l’échelle nationale des valeurs et normes nationales, culturelles et familiales pour le peuple vietnamien.

Photo : VNA/CVN

L’objectif est d’ancrer ces valeurs dans la vie quotidienne, de renforcer le rôle de la culture, de la famille et des citoyens dans la croissance économique, la défense et la sécurité nationales, ainsi que dans un développement rapide et durable, tout en transformant le capital culturel et humain en un avantage concurrentiel dans un contexte d’intégration mondiale.

Pour renforcer les valeurs humaines locales, Pham Phuong Thao a plaidé en faveur de codes de conduite clairs précisant ce qui doit être encouragé et ce qui doit être limité, puis diffusés dans toute la société. Elle a souligné la nécessité de cultiver des normes sociales saines, d’affirmer le système de valeurs humaines de la ville, d’intégrer le vaste héritage culturel de l’humanité et de corriger rapidement les pratiques obsolètes.

L’artiste émérite Ngô Pham Hanh Thuy a déclaré qu’il est essentiel de préserver la pureté et les normes de la langue régionale, tant dans les documents écrits que dans la communication quotidienne. Elle a fait remarquer que la langue n’est pas qu’un simple outil de communication, mais un dépositaire de la culture, du caractère et de l’identité d’une communauté.

Protéger ses normes et sa beauté promeut un environnement civilisé et humain, tout en cultivant la conscience esthétique, éthique et culturelle chez les jeunes. À l’ère de la mondialisation, c’est ainsi que la ville préserve une identité distincte qui résiste à la dilution, a-t-elle affirmé.

VNA/CVN