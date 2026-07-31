Faire des valeurs nationales un véritable moteur du développement

La Décision n°1189/QĐ-TTg marque une nouvelle étape dans la concrétisation des systèmes de valeurs nationales, culturelles et familiales du Vietnam. Pour Bùi Hoài Son, leur réussite dépendra de leur traduction en comportements quotidiens, d'indicateurs d'évaluation concrets et d'une diffusion efficace à l'ère numérique.

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Photo : VNA/CVN

La Décision n°1189/QĐ-TTg du Premier ministre, portant sur le plan de mise en œuvre du système de valeurs nationales, culturelles et familiales, ainsi que des normes de l'homme vietnamien dans la nouvelle période, constitue une étape importante dans la concrétisation des orientations du Parti en matière de développement de la culture et de l'être humain vietnamien. Elle vise à faire de ces valeurs fondamentales non plus de simples références, mais de véritables normes de comportement et un levier du développement national.

Pour le prof. associé-docteur Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et des affaires sociales de l’Assemblée nationale, la principale nouveauté de cette décision réside dans le passage d’une logique de définition et de sensibilisation à une mise en œuvre concrète et coordonnée des valeurs à l’échelle de toute la société.

Il a rappelé que les systèmes de valeurs avaient déjà été évoqués dans plusieurs orientations du Parti, mais qu'ils demeuraient essentiellement des principes directeurs, sans mécanisme unifié de déploiement. La Décision n°1189 clarifie désormais les liens entre les quatre systèmes de valeurs : les valeurs nationales fixent les objectifs de développement ; les valeurs culturelles en favorisent la diffusion ; les valeurs familiales constituent le socle de la formation de la personnalité ; enfin, les normes de l'homme vietnamien font de celui-ci à la fois l'acteur de leur mise en œuvre et la finalité du développement.

La Décision prévoit en outre de traduire ces valeurs en normes et règles de conduite adaptées à chaque domaine d'activité, profession et groupe de population. Elle préconise également d'intégrer ces critères dans l'élaboration des politiques de développement socio-économique ainsi que dans l'évaluation de leurs effets sur la culture et le développement humain.

Les valeurs doivent ainsi se refléter dans les lois, l’éducation, les services publics, les activités économiques, la vie familiale et les comportements quotidiens, plutôt que de rester de simples slogans.

S'agissant de leur mise en pratique, Bùi Hoài Son estime que chaque valeur doit être déclinée en comportements concrets, observables et évaluables. La responsabilité, par exemple, doit se traduire par le respect des délais dans l'administration, la protection des consommateurs par les entreprises ou encore le respect de la loi par les citoyens. L'honnêteté doit s'exprimer dans l'éducation, la recherche scientifique, les activités économiques comme sur les réseaux sociaux, tandis que l'esprit de solidarité et de bienveillance doit se refléter dans les relations avec la famille, la communauté et les personnes vulnérables.

Il a également souligné que chaque environnement – famille, école, administration ou entreprise – doit adapter ces valeurs à ses propres réalités, tout en mettant en avant le rôle déterminant de l’exemplarité. Les responsables, les enseignants, les artistes et les personnalités influentes doivent, selon lui, être les premiers à incarner les valeurs qu’ils défendent. Enfin, il a insisté sur le fait que les valeurs ne prennent véritablement racine que lorsqu’elles deviennent des comportements répétés, puis des habitudes reconnues par la société, ce qui suppose un engagement durable plutôt que des campagnes ponctuelles.

Photo : VNA/CVN

Interrogé sur les critères permettant d'évaluer la mise en œuvre de ces systèmes de valeurs, Bùi Hoài Son estime que l'indicateur le plus pertinent réside dans l'évolution des comportements individuels et l'amélioration de la qualité des relations sociales. Selon lui, le succès ne devrait pas être mesuré au nombre de conférences, de campagnes de sensibilisation ou de modèles mis en place, mais à leur capacité à favoriser des comportements plus responsables, des familles plus harmonieuses, des administrations plus efficaces et une société plus sûre et plus humaine.

À partir de ce principe, il juge possible d'élaborer un ensemble d'indicateurs concrets, tels que le respect de la loi, le niveau de satisfaction et de confiance des citoyens, la qualité du service public, l'honnêteté dans l'éducation, les affaires et les médias, la diminution des violences familiales et scolaires, l'esprit de solidarité, la protection de l'environnement, la civilité sur les réseaux sociaux ou encore la capacité d'innovation des citoyens. Chaque secteur et chaque collectivité pourraient adapter ces indicateurs à leurs spécificités, tout en s'appuyant sur un cadre commun garantissant un suivi cohérent dans le temps.

L'évaluation doit reposer à la fois sur les données de l'administration, les enquêtes sociologiques, les études indépendantes et les retours des citoyens. Bùi Hoài Son rappelle que la Décision n°1189 prévoit également l'élaboration d'un cadre commun d'indicateurs, la mise en place d'une base de données consacrée aux systèmes de valeurs, la collecte de données issues d'enquêtes sociologiques ainsi que le développement d'un tableau de bord permettant de suivre leur mise en œuvre au sein des ministères, des secteurs et des collectivités locales. Toutefois, il insiste sur la nécessité de collecter ces données de manière scientifique, objective et continue. À ses yeux, l'essentiel n'est pas de mesurer le degré de connaissance des valeurs, mais de savoir dans quelle mesure les citoyens y adhèrent, les mettent en pratique et bénéficient d'institutions favorisant leur application.

Abordant enfin les défis de la transformation numérique, Bui Hoai Son a estimé que la priorité doit être donnée à la création d'un écosystème de contenus numériques positifs, attractifs et interactifs, dans lequel les jeunes ne seraient pas seulement destinataires, mais aussi créateurs et ambassadeurs de ces valeurs.

Selon lui, des valeurs telles que le patriotisme, l'esprit d'autonomie, le sens des responsabilités, la solidarité ou la créativité doivent être racontées à travers des histoires du quotidien, des personnages réels, des œuvres musicales, cinématographiques ou d'animation, des jeux vidéo, des podcasts ou encore de courtes vidéos adaptées à chaque plateforme numérique.

La Décision n°1189 encourage le recours à l'intelligence artificielle, à la réalité virtuelle et à la numérisation des ressources culturelles. Toutefois, la technologie ne constitue qu'un outil ; la qualité des contenus demeure le facteur déterminant.

Parallèlement à la création de contenus positifs, il importe de renforcer les compétences numériques des jeunes ainsi que leur capacité à se prémunir contre la désinformation, les contenus préjudiciables et les tendances déviantes. Il convient également d'identifier et d'accompagner les jeunes créateurs de contenus les plus crédibles afin qu'ils puissent raconter l'histoire du Vietnam avec un regard contemporain et dans un langage à portée universelle.

VNA/CVN