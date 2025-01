Le Conseil de sécurité appelle à la formation rapide d'un nouveau gouvernement libanais

Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé jeudi 16 janvier toutes les parties au Liban à "faire preuve d'une unité renouvelée" , et a exhorté les nouvelles autorités à former rapidement un gouvernement.

Dans une déclaration présidentielle adoptée à l'unanimité, le Conseil de sécurité a salué l'élection du président libanais Joseph Aoun et la désignation de Nawaf Salam comme Premier ministre, décrivant ces évolutions récentes comme "une étape critique et attendue depuis longtemps" pour surmonter la crise politique et institutionnelle au Liban.

La semaine dernière, M. Aoun a été élu nouveau président du Liban, mettant fin à une vacance présidentielle de deux ans qui avait paralysé le système politique du pays. Il a ensuite nommé Nawaf Salam, président de la Cour internationale de justice de La Haye, au poste de Premier ministre.

Entre-temps, le Conseil de sécurité s'est déclaré préoccupé par les violations signalées de l'accord de cessation des hostilités conclu entre Israël et le Liban en novembre 2024, et a appelé à une application intégrale de cet accord.

Le Conseil de sécurité a réaffirmé son soutien à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance politique du Liban, conformément à sa résolution 1701 (2006), indique la déclaration.

Il a appelé la communauté internationale à fournir une aide humanitaire au peuple libanais, notamment en facilitant le retour en toute sécurité des personnes déplacées.

Le Conseil de sécurité "a également appelé à une aide internationale supplémentaire pour faciliter la reconstruction et le développement du pays, renforcer les institutions de l'État, y compris les forces armées libanaises, et aider à garantir un cessez-le-feu permanent et une solution à long terme au conflit", selon la déclaration.

