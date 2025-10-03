États-Unis : nouveau retard du 777X de Boeing avec des livraisons à partir de 2027

Les livraisons du dernier né de Boeing, le bimoteur long-courrier développé dans le programme 777X, ont de nouveau été repoussées et ne devraient intervenir qu'à partir de 2027, et non plus 2026, écrit le 2 octobre l'agence de presse Bloomberg.

>> Des Boeing 777 immobilisés après un incident de moteur aux États-Unis

>> Les compagnies aériennes vietnamiennes n'opèrent plus de Boeing 777

>> Washington travaille "non stop" pour éviter une nouvelle avarie moteur d'un Boeing 777

Photo : AFP/VNA/CVN

Sans donner d'explication sur la raison de ce retard, l'agence américaine, citant des sources proches du dossier, précise que la compagnie aérienne allemande Lufthansa - qui doit recevoir le premier exemplaire - a lancé les préparatifs pour retirer cet avion de ses programmes de vol jusqu'en 2027.

Elle ajoute que, selon des analystes, ce retard pourrait contraindre Boeing à inscrire dans ses comptes une charge estimée entre 2,5 et 4 milliards de dollars.

Contacté par l'AFP, Boeing a répondu être dans l'incapacité de commenter car il se trouve dans la période dite de silence avant la publication de ses résultats du troisième trimestre, prévue le 29 octobre.

Le 777-9, première version du programme 777X qui en prévoit trois, a été présenté en 2013 et devait entrer en exploitation en 2020 mais le programme a accumulé les retards.

Les tests en vue de sa certification ont notamment été suspendus pendant quelques semaines en août 2024 après la découverte d'une pièce défectueuse.

Pendant plusieurs mois, les dirigeants de l'avionneur s'étaient montrés confiants concernant l'obtention de la certification et le lancement des livraisons en 2026.

Ce calendrier avait encore été mentionné par Kelly Ortberg, patron du constructeur depuis août 2024, lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre le 29 juillet.

Mais, le 11 septembre, lors d'une conférence financière, il avait reconnu que Boeing prenait du "retard" dans la certification du programme, sans donner de précision calendaire, tout en affirmant qu'aucun nouveau problème technique n'avait surgi.

Il avait évoqué "une montagne de travail à faire" pour obtenir la certification du régulateur de l'aviation américaine (FAA).

"Nous avons désormais cinq avions dans le programme de tests. Nous faisons beaucoup de vols et il n'y a eu aucun nouveau problème technique", avait-il expliqué. "A la fois l'avion et le moteur ont vraiment de bonnes performances", avait-il relevé.

Mais "nous avons pris un peu de retard dans la certification pour tout finaliser", avait-il reconnu.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Boeing progressait de 0,45%.

AFP/VNA/CVN