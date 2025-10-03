Wall Street clôture en hausse, l'optimisme des investisseurs ne faiblit pas

La Bourse de New York a encore atteint des sommets le 2 octobre, soutenue par les perspectives de baisse de taux de la Réserve fédérale (Fed), le blocage budgétaire ("shutdown") aux États-Unis étant aussi bien accueilli.

Les trois principaux indices de la place américaine ont touché un nouveau record en clôture : le Dow Jones (+0,17%) à 46.519,72 points, le Nasdaq (+0,39%) à 22.844,05 points et le S&P 500 (+0,06%) à 6.715,35 points.

"Les investisseurs ne s'attendent pas vraiment à ce que la paralysie budgétaire prenne fin de sitôt", commente Sam Stovall, de CFRA.

La Maison Blanche a encore intensifié la pression sur l'opposition en gelant des projets d'infrastructure dans des États démocrates et en promettant des licenciements "imminents" de fonctionnaires. Plusieurs agences fédérales pourraient aussi être supprimées.

"En quoi cela diffère-t-il des licenciements qui ont eu lieu avec le Doge ?", la Commission à l'efficacité gouvernementale un temps confiée à Elon Musk, s'interroge Sam Stovall.

"Le marché n'avait pas vu d'inconvénient à ces licenciements, alors pourquoi en verrait-il à ceux-ci ?", ajoute l'analyste.

Habituellement, les fonctionnaires sont au chômage technique lors des "shutdowns" et reprennent ensuite leur poste, "récupérant leurs salaires en différé, ce qui a un impact économique négatif", assure Jose Torres, d'Interactive Brokers.

"La baisse des dépenses fédérales liées à la main-d'œuvre permettrait de réduire l'important déficit de Washington" ce qui pourrait réduire les taux d'intérêt des emprunts publics, une nouvelle "excellente pour les valorisations boursières", estime M. Torres.

L'arrêt partiel des activités de l'État fédéral a pour autre conséquence la mise en pause de la publication d'un certain nombre d'indicateurs, notamment sur le marché de l'emploi.

"Par conséquent, la Fed devra probablement adopter une approche plus prudente, ce qui signifie une baisse des taux en octobre, car elle ne dispose vraiment d'aucune donnée indiquant que l'économie est suffisamment solide pour ne pas nécessiter une baisse des taux", juge Sam Stovall.

Une sénatrice démocrate de premier plan, Elizabeth Warren, a toutefois appelé le 2 octobre le président américain Donald Trump à publier le 3 octobre les chiffres de l'emploi pour septembre, comme initialement prévu.

Dans ce contexte sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à échéance dix ans se détendait, à 4,08% vers 20h25 GMT contre 4,10% à la clôture la veille.

Côté entreprises, la compagnie pétrolière américaine Occidental Petroleum (-7,31% à 44,23 dollars) est tombée après l'annonce du rachat de sa branche chimie par Berkshire Hathaway (-0,46% à 495,94 dollars), la holding de l'investisseur Warren Buffett.

Occidental cèdera cette division, OxyChem, pour 9,7 milliards de dollars, une opération qui devrait être finalisée au 4e trimestre 2025. L'entreprise entend utiliser une grande partie du montant de la transaction pour se désendetter.

Cette opération pourrait être la dernière grosse acquisition de Warren Buffett, 95 ans, avant son départ de la tête de Berkshire Hathaway programmé pour la fin de l'année.

La chaîne de café Starbucks (+2,75% à 86,72 dollars) a profité d'une légère augmentation du dividende payé à ses actionnaires, d'un cent.

Le constructeur de véhicules électriques Tesla (-5,11% à 436,00 dollars) a été boudé malgré la hausse de ses ventes au troisième trimestre (+7% sur un an). Il s'agit pourtant d'un signe de redressement après trois trimestres consécutifs de repli.

