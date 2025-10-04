Fermeture annoncée d'une usine Orangina en Seine-Saint-Denis, des élus se mobilisent

Des élus de Seine-Saint-Denis rencontreront mardi 7 octobre les dirigeants de l'usine de production d'Orangina qui emploie actuellement 105 personnes à la Courneuve, mais dont le groupe japonais Suntory a annoncé la fermeture dès l'an prochain, a-t-on appris vendredi 3 octobre auprès d'eux.

Photo : AFP/VNA/CVN

En 2009, le fabricant japonais de boissons Suntory avait racheté pour quelque 300 milliards de yens (2,2 milliards d'euros au cours de l'époque) le groupe Orangina Schweppes (qui produit aussi Pulco, Oasis, Pampryl, Canada Dry...).

Jeudi 2 octobre, la division production de Suntory Beverage & Food France a annoncé dans un communiqué qu'elle ne conserverait que trois de ses quatre sites industriels en France.

Elle entend mettre en oeuvre "un transfert progressif de la production et d’une partie des emplois (56 postes)" de son site de La Courneuve vers celui de Donnery (Loiret), jusqu’à la fermeture - fin 2026 - de l'usine de Seine-Saint-Denis.

La filiale du groupe japonais met en avant "un recul des ventes depuis 2022, lié à l'augmentation inédite des coûts de production et à une inflation impactant le pouvoir d’achat des Français, accentuée par la hausse récente de la taxe des boissons sucrées".

Le maire de la Courneuve, Gille Poux (PCF) a dénoncé "une annonce des plus brutales" et appelé "à ce que toutes les pistes alternatives pouvant garantir un maintien du site de production soient étudiées".

M. Poux rencontrera lundi après-midi 6 octobre les salariés de l'usine et mardi après-midi la direction du groupe Suntory, a-t-on appris auprès de son entourage.

Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel (PS), a également "demandé une rencontre avec les dirigeants du groupe afin de pouvoir envisager toutes les alternatives pour le maintien du site et des emplois à La Courneuve", a-t-il annoncé sur le réseau social X.

M. Troussel rencontrera la direction mardi matin, selon son équipe.

Construite dans les années 1970, l’usine de La Courneuve est présentée par le fabricant comme "un site ancien" du groupe.

"97% de nos boissons consommées en France sont produites dans nos usines françaises", a assuré le directeur général de Suntory Beverage & Food France, Alexis Daems dans son communiqué.

"Le projet d’investir plus de 170 millions d’euros dans notre réseau industriel témoigne de notre détermination à ancrer notre présence en France sur le long terme et à nous projeter dans l’avenir", a-t-il ajouté.

AFP/VNA/CVN