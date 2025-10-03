L'américain OpenAI valorisé 500 milliards de dollars, du jamais-vu pour une start-up

La société américaine OpenAI, qui a développé ChatGPT, a atteint une valorisation de 500 milliards de dollars via une opération de ventes de titres, devenant ainsi la start-up non cotée la plus valorisée au monde, selon des informations de presse 2 octobre.

>> OpenAI s'attaque aux appareils connectés, avec le designer historique d'Apple aux commandes

>> Meta a proposé plus de 100 millions de dollars chacun à des employés d'OpenAI

>> ChatGPT va instaurer un contrôle parental, annonce OpenAI

Photo : AFP/VNA/CVN

Les employés d'OpenAI ont vendu pour 6,6 milliards de dollars des parts de capital à un groupe d'investisseurs composé notamment du fonds Thrive Capital, de la banque d'investissement japonaise SoftBank ou de Dragoneer Investment Group, affirment le Financial Times et l'agence Bloomberg, citant des personnes proches du dossier.

Cette valorisation ferait d'OpenAI la plus grosse startup non cotée au monde, devant l'entreprise aérospatiale SpaceX d'Elon Musk, valorisée à 400 milliards en juillet, selon le FT et Bloomberg.

Contacté par l'AFP, OpenAI en France n'a pas commenté l'information et le siège de la société aux États-Unis n'a pas encore répondu.

La société, figure de proue de l'IA générative, a fait sa renommée en lançant ChatGPT, star des agents conversationnels. L'outil, qui a démocratisé l'utilisation de l'IA, a suscité des investissements spectaculaires.

OpenAI, qui a décidé cette année de rester une société à but non lucratif après de nombreux débats, avait levé 40 milliards de dollars en mars auprès de Softbank, un tour de table qui la valorisait alors à 300 milliards de dollars.

OpenAI donnait la possibilité à ses employés de vendre jusqu'à dix milliards de dollars de parts au total sur le marché secondaire, précise le FT, qui fait état d'une forte demande des investisseurs.

Au cours du premier semestre, la société a généré environ 4,3 milliards de dollars de revenus, a rapporté cette semaine le média spécialisé The Information.

Mais comme d'autres développeurs d'IA générative, OpenAI prévoit d'investir des milliards de dollars au cours des années à venir pour construire l'infrastructure informatique nécessaire au développement et au fonctionnement de ses services.

L'appétit des investisseurs pour les sociétés d'IA générative ne faiblit pas. La start-up américaine Anthropic, dont le modèle Claude est l'un des principaux rivaux du ChatGPT, revendique ainsi une valorisation de 183 milliards de dollars après un tour de table de 13 milliards de dollars en septembre.

AFP/VNA/CVN