Le Laos et le Myanmar examinent leur coopération frontalière

La sixième conférence sur le contrôle, la réparation et la construction des bornes frontières entre le Laos et le Myanmar s'est tenue dans la province lao de Bokeo, dans le but de renforcer la sécurité et l'ordre le long de leur frontière commune.

Les deux parties ont évalué l'avancement des travaux et ont reconnu l'achèvement de l'examen des 236 km de frontière qui s'est déroulé de février à fin mars. Au cours de cette période, les deux parties ont inspecté et nettoyé la zone des bornes frontalières, peint et reconstruit sept bornes érodées en raison des influences naturelles, dont deux du côté du Laos et cinq du côté du Myanmar. En particulier, les groupes de travail des deux pays ont utilisé des appareils GPS pour collecter des données sur 172 bornes le long de la frontière du Mékong, servant ainsi à la recherche et au perfectionnement du système de cartes frontalières des deux pays à partir de l'ancien système suite à leur accord en 1994 et créer un nouveau système plus moderne.

VNA/CVN