États-Unis : 15 blessés lors d'une fête d'anniversaire dans le Michigan

Une fillette de huit ans et un garçon de cinq ans, qui étaient frères et sœurs, sont décédés sur place, a déclaré le shérif du comté de Monroe, Troy Goodnough, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue samedi soir 20 avril. Les premiers soins ont été prodigués à 15 victimes. Parmi elles, trois enfants et six adultes ont été hospitalisés pour des blessures graves mettant leur vie en danger. La conductrice de la voiture, une femme de 66 ans, a été placée en garde à vue pour conduite en état d'ivresse présumée et devra probablement répondre d'accusations criminelles. L'incident s'est produit vers 15h00 heure locale (20h00 GMT), lorsque la conductrice, soupçonnée d'être en état d'ébriété, a traversé avec sa voiture un bâtiment où se déroulait une fête d'anniversaire. Selon le bureau du shérif du comté de Monroe, le véhicule a fini à 7,5 m du bâtiment après avoir traversé le mur nord. Les enquêteurs s'efforcent d'identifier les victimes.

Xinhua/VNA/CVN