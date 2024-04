Début du scrutin pour les élections législatives aux Maldives

Les élections législatives aux Maldives ont commencé dimanche matin 21 avril après l'ouverture des bureaux de vote dans tout le pays et à l'étranger.

>> L'Iran et les Maldives reprennent leurs relations diplomatiques

>> Les Maldives, menacées par la montée des eaux, parient sur la réhabilitation

Au total, 368 candidats sont en lice pour 93 sièges au parlement, dont 42 candidats femmes. Plus de 280.000 électeurs peuvent participer à ces élections. Le pays d'Asie du Sud a mis en place 602 bureaux de vote dans les différentes circonscriptions, tandis que trois bureaux sont installés à l'étranger, à Colombo au Sri Lanka, à Trivandrum en Inde et à Kuala Lumpur en Malaisie. Les bureaux de vote ont ouvert à 08h00, heure locale, et fermeront à 17h30 dans le pays.

Xinhua/VNA/CVN