Le Japon va encourager la production de riz après les hausses de prix

Photo : AFP/VNA/CVN

"En révisant la politique des rizières pour l'année fiscale 2027, plutôt que de dire +ne cultivez pas de riz+, nous passerons à un soutien aux agriculteurs... pour adopter une approche positive en faveur de l'augmentation de la production", a déclaré M. Ishiba lors d'une réunion ministérielle.

Le gouvernement soutiendra davantage l'agriculture de riz à grande échelle et aidera les agriculteurs à accéder à de nouvelles technologies, a indiqué la chaîne publique NHK.

Les pénuries de grains causées par une perturbation de la chaîne d'approvisionnement ont fait presque doubler les prix en un an.

Pour aider à soulager les consommateurs et les restaurateurs, le gouvernement a commencé à puiser dans les réserves d'urgence en mars, une mesure auparavant réservée uniquement aux catastrophes.

La cote de popularité de M. Ishiba a chuté en partie à cause de la colère suscitée par la flambée des prix du riz, et son Parti libéral-démocrate a perdu la majorité dans les chambres haute et basse lors des dernières élections.

Le gouvernement a adopté des politiques visant à réduire la culture du riz en faveur d'autres cultures en 1971, après que des changements dans le régime alimentaire japonais ont entraîné une baisse de la demande.

Dans le cadre de cette initiative, la superficie des terres utilisées pour les rizières -sans inclure celles destinées à l'alimentation du bétail- est passée en dessous de 1,4 million d'hectares en 2024, contre un sommet de 3,3 millions d'hectares en 1960.

Bien que cette politique ait été officiellement abandonnée en 2018, les incitations ont continué à orienter les agriculteurs vers d'autres produits, comme le soja.

AFP/VNA/CVN