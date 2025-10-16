L'État réduit la voilure de Business France, les salariés s'inquiètent

Business France, qui aide les entreprises françaises à exporter, a connu une baisse d'au moins 14% de ses subventions cette année: un recul incompréhensible aux yeux de ses salariés en temps de crise commerciale avec les États-Unis, a dénoncé mercredi auprès de l'AFP l'un de leurs représentants.

"Notre action génère des milliards d'euros d'investissement", a rappelé Dominique Picard, secrétaire du CSE de l'organisme public, estimant que "le moment est mal choisi" pour de telles coupes.

Selon la direction, les actions de Business France ont permis aux entreprises qu'elle accompagne de réaliser 1,8 milliard d'euros de chiffres d'affaires supplémentaire à l'export en 2024.

Presque la moitié de ses missions, notamment sur les salons internationaux, sont financées par des subventions publiques.

Or ces dernières sont passées de 103 millions d'euros en 2024 à 89 millions d'euros en 2025, a confirmé la direction à l'AFP, soit 14% de baisse.

Les salariés avancent un chiffre encore supérieur, autour de 20%, en incluant des baisses de subventions "communiquées oralement", selon Dominique Picard.

"Personne n'ignore à Business France l'urgence budgétaire", assure-t-il, mais le moment est mal choisi, déplore-t-il.

"Depuis que le président américain a bousculé les règles du commerce mondial avec ses droits de douane, on a une explosion de demandes des PME", affirme-t-il.

La direction de Business France assure à l'AFP être "particulièrement soucieuse de pouvoir continuer à assurer les missions qui lui sont confiées par l'Etat dans un contexte budgétaire et économique national contraint".

Créé en 2015, Business France emploie 1.400 personnes et compte environ 70 bureaux dans le monde pour aider les entreprises à développer un réseau à l'international.

Depuis le départ de Laurent Saint-Martin fin 2024 pour rejoindre le gouvernement de Michel Barnier, l'opérateur public n'a plus de directeur général, le poste étant assuré par intérim.

Selon Politico, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a bloqué cet été la candidature soumise par l'Élysée de Victoire Vandeville, conseillère sur les sujets liés à l'exportation d'Emmanuel Macron.

Dans son projet de budget pour 2026, le gouvernement a proposé la suppression de 1.735 emplois en équivalent plein-temps parmi les opérateurs de l'État, sans distinguer les organismes visés.

Il entend toujours "mutualiser les moyens" l'année prochaine de Business France avec Atout France, un autre opérateur public chargé de promouvoir le tourisme en France.

