Colombie

Le président envoie l'armée dans une ville des Caraïbes frappée par la violence

Le président colombien Abelardo de la Espriella a ordonné mardi 22 septembre l'envoi de troupes à Santa Marta (Nord), ville caribéenne en proie à des attaques visant commerces et véhicules après une opération des forces de sécurité contre un groupe armé local.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Cette ville de près de 570.000 habitants vivait dans la peur mardi, après l'offensive ayant tué quelques heures auparavant 13 membres - dont l'un des chefs - des Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un groupe armé d'origine paramilitaire vivant du contrôle des routes du narcotrafic et de l'extorsion.

Plusieurs zones de Santa Marta, l'une des grandes villes des Caraïbes colombiennes, se sont réveillées désertes en raison de rumeurs sur des restrictions au commerce et à la mobilité imposées par cette organisation criminelle qui terrorise la région.

"On ressent la tension, le fait de ne pas savoir ce qui va se passer demain (...), beaucoup d'incertitude", a déclaré à l'AFP une scientifique qui vit à Santa Marta et préfère rester anonyme.

Des journalistes de l'AFP ont observé mardi 22 septembre sur les lieux un poids lourd en flammes sur une route et des pompiers tentant d'éteindre l'incendie.

La carcasse d'un bus calciné était également visible dans un autre quartier de la ville, où des dizaines de commerces avaient gardé leur rideau baissé.

AFP/VNA/CVN