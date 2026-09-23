Le ministre vietnamien des Affaires étrangères rencontre un responsable de l'ONU

Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoai Trung a rencontré, le 22 septembre à New York (heure locale), Miguel Angel Moratinos, secrétaire général adjoint de l’ONU et Haut-Représentant pour l’Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC), en marge de la Semaine de haut niveau de la 81 e session de l’Assemblée générale des Nations unies.

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Lors de la rencontre, Miguel Angel Moratinos a salué les contributions responsables du Vietnam en tant que membre du Groupe des amis de l’UNAOC.

Photo : VNA/CVN

Il a indiqué que l’organisation poursuivait ses efforts pour mettre en œuvre des programmes concrets autour de quatre piliers : la jeunesse, l’éducation, les médias et les migrations.

Il a également présenté une nouvelle initiative intitulée « Appel à la paix, à la fin des guerres et au respect du droit international », destinée à promouvoir un dialogue substantiel et sincère. Il a exprimé l’espoir que le Vietnam envisagerait d’accueillir une conférence de l’UNAOC l’année prochaine.

Le ministre Le Hoai Trung a affirmé qu'en tant que pays dont l'histoire et les traditions sont étroitement liées à l'aspiration à la paix, le Vietnam apprécie les efforts de l'ONU en général, et de l'UNAOC en particulier, pour promouvoir le dialogue et le respect mutuel, renforcer la solidarité et résoudre pacifiquement les différends.

Il a souligné que le Vietnam entrait dans une nouvelle ère de développement tout en poursuivant une politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie et le renforcement de ses propres capacités. En tant que membre responsable et actif de la communauté internationale, le Vietnam accueille favorablement les initiatives en faveur de la paix et chargera les organismes compétents d’étudier la proposition de l’UNAOC, a-t-il déclaré.

VNA/CVN