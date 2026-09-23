Le dirigeant Tô Lâm rencontre les présidents du Timor-Leste, de la Suisse et de la Finlande

À New York, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, a rencontré le 22 septembre les présidents du Timor-Leste, de la Suisse et de la Finlande.

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Photo : VNA/CVN

Durant son séjour aux États-Unis pour assister au débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies et mener des activités bilatérales, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, a rencontré le 22 septembre les présidents du Timor-Leste, de la Suisse et de la Finlande.

Lors de sa rencontre avec le président du Timor-Leste, José Ramos-Horta, ce dernier a salué l'évolution positive des relations avec le Vietnam, caractérisées par une confiance politique renforcée et une coopération élargie dans de nombreux secteurs. Il a également remercié le Vietnam pour son soutien constant au développement et à l'intégration régionale et internationale du Timor-Leste, tout en convenant de promouvoir une coopération plus concrète et efficace.

Pour sa part, le dirigeant vietnamien a réaffirmé que le Vietnam accordait toujours de l’importance à l’amitié et à la coopération multiforme avec le Timor-Leste, avant de proposer de poursuivre une coordination étroite dans la mise en œuvre des accords conclus et des orientations communes convenues au plus haut niveau, de promouvoir la coopération dans l’économie, le commerce, l'investissement, l'agriculture, les télécommunications, l'éducation et la formation, ainsi que les échanges interpersonnels. Le Vietnam s'est dit prêt à continuer de partager ses expériences afin d'aider le Timor-Leste à jouer pleinement son rôle de membre de l'ASEAN, à assurer la présidence du bloc régional en 2029 et à renforcer son intégration régionale.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les consultations, la coordination et le soutien mutuel au sein de l’ASEAN, de l’ONU, des forums régionaux et internationaux, d’œuvrer pour consolider la solidarité et le rôle central de l’ASEAN, de promouvoir le multilatéralisme et le respect du droit international, ainsi que la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région.

Lors de leur rencontre, le dirigeant vietnamien Tô Lâm et le président suisse, Guy Parmelin, se sont réjouis des progrès enregistrés dans les relations bilatérales. Le président suisse a souligné que sa prochaine visite au Vietnam contribuerait à renforcer davantage les relations bilatérales, à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques des deux pays.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le dirigeant vietnamien a proposé à la Suisse d’encourager et de faciliter les investissements de ses grands groupes au Vietnam dans ses secteurs d'excellence tels que la finance et la banque, l'industrie manufacturière, la pharmacie et l'innovation.

Les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité de mettre en œuvre efficacement le cadre de leur partenariat global à travers des projets de coopération concrets, de développer la coopération économique et de porter les échanges commerciaux bilatéraux à plus de 2 milliards de dollars d'ici 2030.

Le président finlandais, Alexander Stubb, a réaffirmé l'importance que la Finlande accorde à ses relations avec le Vietnam. Il s'est félicité des résultats obtenus depuis l'établissement du partenariat stratégique entre les deux pays et a affirmé sa volonté de renforcer la coopération dans les domaines d’intérêt commun, notamment l’économie, la technologie, l’éducation...

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De son côté, le dirigeant vietnamien a proposé de maintenir les échanges et les contacts à tous les niveaux, de valoriser les mécanismes de coopération existants et de renforcer les liens dans le commerce, les sciences et technologies, l’innovation, l’énergie, la transformation numérique, les technologies satellitaires, la cybersécurité, le traitement des eaux usées, les infrastructures vertes et l’éducation…

Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre une coordination étroite, de mieux valoriser le potentiel et les atouts de chaque pays, de renforcer les liens entre les entreprises, les instituts de recherche, les universités et les centres d'innovation, ainsi que la coordination et le soutien mutuel au sein de l'ONU et des organisations internationales.

VNA/CVN