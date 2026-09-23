De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

Dans le cadre de sa participation au débat général de haut niveau de la 81 e session de l’Assemblée générale de l’ONU et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté à la cérémonie de remise des Programmes de coopération nationaux (CPD) pour la période 2027-2031 entre le gouvernement vietnamien et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP).

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À cette occasion, le ministre des Finances Ngô Van Tuân a remis ces documents avec les dirigeants des trois organisations. Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang et le directeur du PNUD Alexander de Croo ont également échangé un accord amendé portant sur la rénovation, la modernisation et l’utilisation de la Maison verte commune de l’ONU à Hanoï, conformément à l’accord conclu en 2012.

Un autre document a été remis entre le ministère vietnamien de la Police et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), sous la forme d’une lettre d’intention concernant la création au Vietnam d’un centre régional de lutte contre la cybercriminalité pour la région Asie-Pacifique.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le dirigeant Tô Lâm a exprimé sa reconnaissance pour le soutien et la coopération précieux apportés au Vietnam par les organisations de l’ONU au fil des décennies. Du processus de reconstruction après-guerre dans les années 1970 à la politique de Renouveau engagée dans les années 1980, puis à l’intégration internationale depuis les années 1990, leur accompagnement a contribué à la réduction de la pauvreté, au développement durable, à la protection des droits de l’enfant, à l’amélioration de la qualité de la population, à la promotion de l’égalité des sexes et à l’objectif de ne laisser personne de côté.

Selon lui, cette coopération ne se limite pas à l’apport de ressources, mais réside également dans le partage de connaissances, d’expériences, d’idées et de solutions avancées, contribuant à améliorer la qualité de vie de la population et à consolider les bases d’un développement durable.

Le dirigeant Tô Lâm a souligné que les programmes 2027-2031 ouvraient un nouveau chapitre du partenariat avec les trois organisations de l’ONU. Cette nouvelle période doit permettre de transformer les objectifs stratégiques en actions et résultats concrets au bénéfice de la population.

Il a indiqué que cette période constituait une étape charnière pour le Vietnam, qui s’efforce d’atteindre ses objectifs de développement à l’horizon 2030 et de créer les conditions nécessaires à la réalisation de son ambition de devenir, d’ici 2045, un pays développé doté d’une industrie moderne et d’un revenu élevé. Le Vietnam souhaite notamment que le PNUD, l’UNICEF et le FNUAP l’accompagnent dans la transformation de son modèle de développement, les transitions numérique et verte, le renforcement de son autonomie, l’adaptation au vieillissement démographique ainsi que la promotion du rôle des femmes et des jeunes.

De leur côté, les dirigeants du PNUD, de l’UNICEF et du FNUAP ont salué les progrès et les réalisations du Vietnam. Le PNUD a souligné les cinq décennies de partenariat avec le pays, tandis que l’UNICEF a mis en avant l’importance des investissements dans l’être humain. Le FNUAP a, pour sa part, relevé les avancées vietnamiennes en matière d’espérance de vie, de santé, d’éducation et de réduction de la mortalité maternelle.

Le Vietnam continuera d’être un membre actif, constructif et responsable de la communauté internationale. Il poursuivra son soutien aux organisations de l’ONU en mettant gratuitement à leur disposition leurs locaux et les encouragera à installer des bureaux ou à organiser de grands événements internationaux sur son territoire.

La cérémonie a également rappelé le rôle du Vietnam dans la promotion de l’initiative "Une ONU", notamment à travers la Maison verte commune de l’ONU à Hanoï, premier modèle mondial de ce type à conception respectueuse de l’environnement. La création envisagée d’un centre régional de lutte contre la cybercriminalité en Asie-Pacifique devrait, quant à elle, renforcer les capacités régionales, favoriser le partage des connaissances, de l’expérience, des technologies et des ressources, et rapprocher les efforts nationaux des mécanismes de coopération de l’ONU.

Ces documents et accords réaffirment ainsi l’engagement des Nations unies à accompagner le développement du Vietnam et ouvrent une nouvelle phase de coopération plus approfondie, efficace et globale.

VNA/CVN