Le secrétaire général et président Tô Lâm rencontre de nombreux dirigeants à New York

Le matin du 22 septembre, heure locale, à New York, dans le cadre de sa participation à la 81 e session de l’Assemblée générale des Nations unies et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a rencontré le président des Fidji, Ratu Naiqama Lalabalavu, le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, et le Premier ministre australien, Anthony Albanese.

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Lors de leur rencontre, le président fidjien Ratu Naiqama Lalabalavu s’est dit impressionné par les réalisations du Vietnam ces dernières années et a estimé que les deux pays disposaient d’un important potentiel de coopération dans divers domaines. Le dirigeant vietnamien a proposé aux deux pays de renforcer les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, ainsi que la coopération en matière de développement agricole, de pêche, d'énergies renouvelables, de réduction des émissions et d'adaptation au changement climatique. Les deux dirigeants ont également apprécié la coordination entre les deux pays au sein des instances multilatérales, notamment aux Nations Unies, et réaffirmé leur volonté de continuer à se soutenir mutuellement.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul, ce dernier a remercié le Vietnam pour l’accueil chaleureux et attentionné réservé au Roi et à la Reine de Thaïlande lors de leur récente visite au Vietnam. Il a affirmé que cette visite avait été un grand succès et que les deux pays disposaient encore d’une importante marge de manœuvre pour renforcer leur coopération dans divers domaines.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a salué le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Thaïlande et convenu de poursuivre les efforts visant à approfondir les relations bilatérales, à les rendre plus efficaces et plus substantielles. Les deux dirigeants sont convenus de continuer à renforcer leur coordination dans le domaine de la diplomatie multilatérale, notamment au sein de l’ASEAN et de l’ONU.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre australien Anthony Albanese, ce dernier a salué les résultats obtenus lors de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en Australie en août dernier, notamment le fait que les deux parties avaient clairement identifié les principaux piliers et moteurs de leur partenariat stratégique global pour la nouvelle période.

Le dirigeant vietnamien a convenu de continuer à promouvoir le développement des relations de coopération approfondie entre les deux pays, afin de les porter à une nouvelle étape de développement, de répondre aux besoins de chaque partie et de contribuer concrètement à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN