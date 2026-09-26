Le groupe U2 donne des concerts surprise à Dublin pour ses 50 ans

Le groupe de rock irlandais U2 est retourné sur les lieux de ses débuts vendredi 25 septembre à Dublin en donnant des concerts surprise pour ses 50 ans, y compris dans le lycée où se sont rencontrés ses musiciens.

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Photo : AFP/VNA/CVN

U2 s'est en particulier produit dans la Mount Temple Comprehensive School, devant des centaines d'élèves et d'enseignants.

Les fans du groupe ont ensuite afflué dans le centre de Dublin après qu'a couru la rumeur d'un concert surprise au Bewley's Oriental Café, dans une des artères de la ville où plus d'un millier d'entre eux ont chanté Happy Birthday U2.

La foule s'est enflammée quand le groupe est apparu au balcon du célèbre café, jouant pendant une heure en commençant par le hit des années 1980 I will follow, mais aussi des classiques comme With or without you et Out of control.

U2 a également joué son nouveau single Silencio, extrait de l'album Carnaval de Luz annoncé avant de 50e anniversaire.

L'album, qui doit sortir le 13 novembre, inclut un duo entre le leader de U2, Bono, et la star de la country Dolly Parton, morte le mois dernier aux États-Unis.

"C'était dingue d'être là", a dit Kathrin Schanz, 50 ans, une fan qui était venue d'Allemagne pour être dans la capitale irlandaise pour les 50 ans du groupe.

Les membres de U2 avaient répété la première fois le 25 septembre 1976, et ont sorti leur premier album quatre ans plus tard, avant de devenir un groupe phare du rock des années 1980 et 1990.

AFP/VNA/CVN