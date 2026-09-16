Thom Browne sacre le printemps en clôture de la Fashion Week de New York

Jupes cintrées et corsets évoquant les mouvements d'un invertébré, robe boule aux couleurs de coccinelle ou drapés au motif d'ailes de papillon se déployant, Thom Browne a présenté une collection célébrant le retour du printemps en clôture de la Fashion Week de New York mardi 15 septembre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Pour ce défilé spectaculaire, le public, dont les actrices Demi Moore et Naomi Watts, était réduit à l'état de fourmis dans un jardin géant, observant des mannequins transformées en insectes oniriques.

Juchées sur des talons très hauts, le regard caché par de longues franges, leurs tenues s'inspirent de la faune qui peuple les jardins aux beaux jours.

Jusqu'aux ensembles "preppy" (jupe ou bermuda, chemise, cravate et veste, à carreaux et à rayures) caractéristiques de la maison, qui s'ornent de broderies aux motifs abeille ou libellule, fleur ou mousse.

De l'esprit du styliste américain, qui a habillé la Japonaise Naomi Osaka d'une longue veste blanche brodée de raquettes de tennis sur les courts de l'US Open début septembre, nait une collection à la fois fantasmagorique et résolument rock & roll.

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Parmi les défilés qui ont marqué cette Fashion Week new-yorkaise, on retiendra également les silhouettes jouant sur les transparences et les proportions exagérées de Christian Siriano, ainsi que les imprimés colorés de Henry Zankov, nouveau directeur artistique de Diane von Furstenberg.

Autres tendances, observées notamment chez Ralph Lauren et Coach: un tailoring structuré associé à des silhouettes fluides.

L'heure est aussi à la réinterprétation, qu'il s'agisse des classiques "preppy" de la mode américaine ou des codes vestimentaires des années 2000 (tailles basses, jupes et robes portées sur des pantalons, denim ample), revisités dans une version plus sophistiquée.

À noter également, depuis cette édition, la fourrure animale est interdite dans les collections figurant au calendrier officiel new-yorkais.

AFP/VNA/CVN