À Toronto, un film met à l'honneur un pionnier méconnu de la conquête de l'Everest

Il aura fallu des années pour que le Népalais Tenzing Norgay Sherpa obtienne la place qui lui revenait dans l'histoire en tant qu'homme qui, aux côtés du Néo-Zélandais Sir Edmund Hillary, fut le premier à atteindre le sommet de l'Everest.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Et il aura fallu bien plus longtemps pour que l'histoire de cet exploit soit immortalisée au cinéma.

"Je ne sais pas pourquoi cela a pris autant de temps pour raconter cette histoire", affirme Jennifer Peedom, la réalisatrice du film biographique Tenzing : à la conquête de l'Everest. "Pour moi, cela a toujours été l'histoire de l'Everest la plus fascinante", a-t-elle ajouté.

Le film Apple TV, présenté au Festival international du film de Toronto (TIFF), raconte l'histoire de la première ascension confirmée du sommet de l'Everest en 1953 en se concentrant sur le point de vue de Tenzing Norgay.

Son histoire a longtemps été éclipsée dans les récits de cette expédition historique vers le sommet culminant à 8.849 mètres, généralement racontés du point de vue occidental.

Fils d'un éleveur de yacks, il "a dû surmonter tellement d'obstacles simplement pour se retrouver au départ de l'ascension de l'Everest, sans même parler de devenir le premier homme à atteindre le sommet", assure la réalisatrice.

"C'est l'un des plus grands exploits du XXe siècle, et je voulais faire de Tenzing le protagoniste de cette histoire, de sa propre histoire."

Mais adapter cette histoire au cinéma a également pris du temps, précise Jennifer Peedom, qui a elle-même commencé sa carrière comme cadreuse dans l'Himalaya.

L'Australienne avait déjà mis en lumière ces grimpeurs locaux qui acheminent matériel et provisions sur l'Everest pour les alpinistes étrangers voulant tenter l'ascension avec son documentaire Sherpa (2015).

C'est parce que Jennifer Peedom était la réalisatrice que l'acteur Willem Dafoe a accepté de rejoindre le projet dans le rôle du colonel John Hunt, le chef de l'expédition.

Pour lui, cette expérience était "une aventure", non seulement de par le défi physique qu'elle réprésentait mais surtout de par la connexion avec la nature.

Ce film était aussi l'opportunité de mettre en lumière un homme qui "à cause d'une sorte de reliquat du monde colonial n'a pas été reconnu à sa juste valeur", affirme l'acteur. Mais au final, "il n'a pas été découragé, même s'il a eu beaucoup d'obstacles sur le chemin".

"Superstar"

Avant cet exploit, Tenzing Norgay avait participé à plusieurs expéditions qui avaient échoué.

Le film dépeint un homme confronté à la discrimination au sein de l'expédition britannique, à une époque où ils n'étaient pas considérés comme des alpinistes mais de simples porteurs.

Pour Tenzin Dalha, l'acteur qui interprète le jeune Tenzing Norgay, le manque de reconnaissance dont ce dernier a longtemps souffert a été une véritable surprise.

"Je ne savais pas que Tenzing était réduit à une note de bas de page, ailleurs dans le monde", affirme-t-il, "pour nous, il était une superstar".

Genden Phuntsok, l'acteur qui joue l'alpiniste adulte, était conscient de la responsabilité que représentait un rôle d'une telle importance mais a pris confiance grâce à la réalisatrice.

Tom Hiddleston, l'acteur qui incarne l'alpiniste Sir Edmund Hillary, a dit avoir été inspiré par "la foi et la camaraderie" dont ont fait preuve les deux grimpeurs lors de cette expédition.

Caitriona Balfe - qui joue Jill Henderson, amie de Tenzing Norgay - espère que le film permettra de s'interroger sur l'exploitation touristique de l'Everest et sur notre rapport à la nature.

AFP/VNA/CVN



