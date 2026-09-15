Les Emmy Awards débutent avec Widow's Bay et The Pitt en favoris

Les Emmy Awards, équivalent des Oscars pour la télévision américaine, ont débuté lundi 14 septembre à Los Angeles, pour une soirée où la comédie d'épouvante Widow's Bay et la série médicale The Pitt partent grandes favorites.

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La maîtresse de cérémonie, Mariska Hargitay, a ouvert cette 78e édition avec un numéro musical proclamant son amour à la télévision, en modifiant les paroles du tube "I Love Rock N' Roll".

"Je suis incroyablement fière d'être la première femme à présenter les Emmys depuis 15 ans", a lancé l'actrice popularisée par la série "New York Unité Spéciale".

Côté comédies, la soirée est un duel entre "Widow's Bay", qui compte 19 nominations, contre 24 pour sa principale rivale "Hacks".

"Widow's Bay" suit un maire de Nouvelle-Angleterre tentant de relancer le tourisme sur son île, réputée hantée. Matthew Rhys, qui incarne cet édile fantasque, est favori pour le prix du meilleur acteur.

La série d'Apple TV a bien débuté la soirée, avec les prix des meilleurs seconds rôles pour Kate O'Flynn et Stephen Root.

Si les pronostics se vérifient ce soir, elle pourrait battre le record du nombre de prix remportés par une comédie, précédemment détenu par la satire hollywoodienne "The Studio" avec 13 récompenses en une cérémonie.

Record pour Jean Smart

Sa rivale "Hacks" a également débuté la fête sous de bons auspices.

Sa star Jean Smart, qui interprète une gloire vieillissante du stand-up forcée de collaborer avec une jeune scénariste pour relancer sa carrière, a remporté un cinquième Emmy de la meilleure actrice consécutif grâce à ce rôle.

De quoi porter son total à huit Emmys dans sa carrière, ce qui lui permet de rejoindre le cercle des actrices les plus titrées avec Julia Louis-Dreyfus, Cloris Leachman et Allison Janney.

"Merci beaucoup à vous tous! Quelle aventure ça a été!", a remercié la comédienne de 75 ans.

Déjà sacrée meilleure série dramatique l'an dernier, "The Pitt", à mi-chemin entre "Urgences" et "24 Heures Chrono", vise elle le doublé.

La série, qui suit heure par heure la journée des urgentistes d'un hôpital de Pittsburgh (Pennsylvanie), aborde des sujets aussi sensibles que le droit à l'avortement, la politique migratoire ou les fusillades.

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Avec 25 nominations, un record cette année, la série a déjà décroché quatre prix lors des cérémonies préliminaires, dont celui du meilleur casting.

Sa star Noah Wyle, qui incarne le chef du service, a remporté le prix du meilleur acteur.

"C'est bouleversant", a remercié le comédien de 55 ans.

"J'ai grandi à Los Angeles. Je suis un enfant d'Hollywood. J'ai été élevé devant la télévision, et les salles de cinéma étaient mon lieu de culte", a-t-il ajouté. "C'est tout ce que j'ai toujours voulu faire, et c'est le seul club dont j'ai toujours rêvé de faire partie. Merci de m'avoir accepté parmi vous."

Sept de ses partenaires de "The Pitt" sont nommés dans des seconds rôles.

La star de "Pluribus", récompensée

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Le triomphe attendu de "The Pitt" n'a pas empêché le phénomène "Pluribus" de briller.

La nouvelle série du créateur de "Breaking Bad", Vince Gilligan, a fait sensation cette année grâce à son scénario dystopique.

Rhea Seehorn, qui y incarne une romancière misanthrope esseulée dans un océan de bonheur car immunisée contre un virus qui rend l'humanité entièrement béate, a été élue meilleure actrice.

"Merci, Vince Gilligan, non seulement de m'avoir offert le rôle de ma vie, mais aussi d'avoir créé des plateaux où nous pouvons tous collaborer, et où l'on nous permet réellement de nous sentir en sécurité pour prendre des risques, afin de nous améliorer en tant qu'artistes", a lancé la comédienne de 54 ans.

Dans les catégories réservées aux mini-séries, "DTF St. Louis" (HBO Max), chronique d'un triangle amoureux qui tourne mal, figure parmi les principaux prétendants.

La série a déjà remporté six récompenses la semaine dernière lors d'une cérémonie préliminaire, dont deux pour ses interprètes David Harbour et Linda Cardellini.

Outre les remises de trophées habituelles, la 78e cérémonie des Emmy Awards doit notamment mettre à l'honneur la chanteuse country Dolly Parton, morte fin août.

AFP/VNA/CVN