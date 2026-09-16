Pays-Bas

Une vaste collection de Van Gogh exposée pour la première fois depuis 40 ans

Les 88 tableaux de Vincent Van Gogh de la collection Kröller-Müller sont exposés ensemble pour la première fois depuis 1984 dans une même exposition qui ouvre mardi à Otterlo, un village du centre des Pays-Bas.

>> En Bosnie, un jardin des plantes inspiré par la "Nuit étoilée" de Van Gogh

>> Le musée Van Gogh célèbre les 150 ans de l'impressionnisme

>> Le musée Van Gogh d'Amsterdam se dit menacé de fermeture

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce musée détient une des plus grandes collections privées d'œuvres du maître néerlandais (1853-1890) mais elles sont rarement présentées ensemble.

"Voir les œuvres de Van Gogh est toujours un moment privilégié, mais en réunir 88, je ne crois pas que cela se soit déjà produit au cours de ce siècle", a déclaré Benno Tempel, directeur du musée, lors d'un entretien avec l'AFP.

"La particularité d'une collection muséale, c'est que l'on possède un grand nombre de peintures et d'œuvres d'art, mais qu'on ne les expose pas toutes", a-t-il fait valoir.

Bon nombre de ces œuvres sont prêtées, font l'objet de travaux de restauration ou de recherche, ou sont utilisées à des fins pédagogiques, a précisé M. Tempel.

"C'était donc une occasion rare de voir, tout à coup, les 88 peintures de Van Gogh réunies chez nous au même moment", a-t-il confié.

Parmi les chefs d'œuvre exposés jusqu'au 3 janvier 2027, figurent "Les mangeurs de pommes de terre", représentation de la vie paysanne datant de 1885, ou "Terrasse du café le soir" (1888).

"Cela représente l'une des plus grandes expositions de Van Gogh de ce siècle" a indiqué le musée dans un communiqué.

L'exposition a été organisée autour du thème des trois vertus divines : la foi, l'espérance et l'amour.

Ces thèmes "permettent de mieux comprendre non seulement la vie de Van Gogh, mais aussi son évolution en tant qu'artiste", a expliqué la conservatrice Renske Cohen Tervaert.

L'objectif de l'exposition n'est pas de reprendre les mythes entourant cet artiste célèbre pour ses tourments, a-t-elle expliqué.

"Ces trois thèmes jouent un rôle central dans la vie et l'œuvre de Van Gogh. À travers son art, il cherchait à offrir de l'espoir et du réconfort aux autres", explique le musée.

Le musée cherche à approfondir "les raisons pour lesquelles il a voulu devenir artiste... et la manière dont il a réussi à faire de ses peintures un message, un moyen d'exprimer sa compassion et de tenter d'aider autrui".

Ce peintre post-impressionniste compte parmi les artistes les plus célébrés et prolifiques de l'histoire, ayant réalisé près de 900 tableaux au cours d'une courte carrière.

C'est lors d'un séjour en France qu'il a produit ses tableaux les plus célèbres, notamment la série des "Tournesols" et plusieurs autoportraits.

L'artiste, qui souffrait de troubles mentaux, est mort en 1890 à l'âge de 37 ans, deux jours après s'être tiré une balle dans la poitrine.

La plupart des œuvres présentes dans l'exposition, intitulée "Van Gogh, tous nos tableaux" ont été acquises par la fondatrice du musée, Hélène Kröller-Müller, entre 1908 et 1930.

Renske Cohen Tervaert s'est dite honorée que son musée ait pu organiser une telle exposition, qui présente environ deux fois plus de tableaux que ce qui y est habituellement exposé.

C'était aussi un événement important pour les Pays-Bas, a-t-elle ajouté, un pays où l'artiste jouit, selon elle, d'une moindre notoriété qu'à l'étranger. "C'est pourtant l'une de nos plus grandes stars", a résumé cette femme de 46 ans.

Barbara Brandt, une touriste allemande de 73 ans, a été manifestement impressionnée lors de sa visite du musée. "C'est extraordinaire de voir toutes ces œuvres réunies en un même lieu, car je crois que c'est le seul endroit au monde où l'on peut admirer autant de tableaux de Van Gogh rassemblés", a-t-elle confié.

AFP/VNA/CVN