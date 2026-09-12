En Californie, l'érosion côtière conduit à l'annulation d'un festival de musique

Une ville de Californie a annoncé vendredi 11 septembre avoir annulé un festival de musique avec The Killers et Olivia Dean en tête d'affiche en raison de l'érosion côtière qui a grignoté la fameuse plage sur laquelle il devait se tenir.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Ocean Way Festival devait avoir lieu fin septembre sur le sable de la plage de Santa Monica, visible dans Forrest Gump et prisée des touristes venant de Los Angeles, juste à côté.

Mais d'importantes vagues, atteignant jusqu'à 4,5 m de haut en raison du passage d'un cyclone au large, et les dégâts provoqués par les eaux de ruissellement de la tempête ont "conduit à l'érosion d'une partie importante du lieu du festival", explique la municipalité dans un communiqué.

"Nous ne pouvons pas faire passer des dizaines de milliers de festivaliers sur ce sable tant qu'il n'est pas stable", ajoute la ville de Santa Monica.

La forte houle provoquée par le cyclone Marie est aussi à l'origine d'un gigantesque trou dans l'allée d'une maison qui appartient, selon la presse, à l'acteur américain Nicolas Cage. Ce trou a provoqué un ordre d'évacuation pour 31 habitations situées à proximité.

Plus au sud sur cette côte du Pacifique, une maison s'est effondrée et sept ont été déclarées inhabitables en raison de l'érosion côtière.

Un épisode climatique El Niño d'une intensité exceptionnelle réchauffe les eaux du Pacifique et favorise la formation de puissantes tempêtes, comme le cyclone Marie. Les scientifiques s'accordent à dire que le changement climatique amplifie les effets d'El Niño.

AFP/VNA/CVN