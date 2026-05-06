Les Rolling Stones sortent le 10 juillet un nouvel album, Foreign Tongues

Le nouvel album des Rolling Stones, baptisé Foreign Tongues , sortira le 10 juillet, a annoncé le légendaire groupe de rock anglais, qui en a présenté quelques extraits lors d'une rencontre publique le 5 mai à New York.

>> Les Rolling Stones entament à Madrid une tournée européenne pour leurs 60 ans

>> À Lyon, les Rolling Stones font vibrer un Groupama Stadium chauffé à blanc

>> À Berlin, les Rolling Stones bouclent leur tournée européenne

Photo : AFP/VNA/CVN

"Oui, nous nous amusons toujours beaucoup !", a lancé Mick Jagger aux côtés de Keith Richards, avec lequel il a fondé le groupe à Londres en 1962, et Ronnie Wood, qui a rejoint les Rolling Stones en 1975.

Les trois musiciens britanniques, âgés de 82 ans pour ses deux leaders, 78 ans pour Ron Wood, ont brièvement évoqué leur dernier opus lors d'un échange avec l'animateur et humoriste Conan O'Brien, devant des journalistes et invités réunis dans une ancienne banque historique du Nord de Brooklyn.

Foreign Tongues ("Langues étrangères") sera le 25e album studio des Stones. Le dernier, "Hackney Diamonds", avait reçu en 2023 un bon accueil critique et commercial, redonnant un coup de fouet créatif au groupe après 18 ans sans album studio original.

L'Américain Andrew Watt, l'un des producteurs les plus prisés du moment, est de nouveau à la manoeuvre sur cet album, comme il l'a été pour le précédent. "C'était le meilleur moment de ma vie... Je suis leur plus grand fan au monde", a-t-il dit pour évoquer le mois passé à Londres à enregistrer avec le groupe qui a perdu en 2021 son batteur historique, Charlie Watts.

Un mois pour produire un album, "ce n'est pas très long", a relevé Mick Jagger. "Il nous arrivait parfois de passer des mois en studio sans sortir... C'est une autre façon de faire", a-t-il dit.

Falsetto

Dans une vidéo présentée mardi, trois morceaux aux sons très "stonien" : un blues baptisé "Beautiful Delilah" (titre d'une chanson de Chuck Berry), un autre intitulé "Jealous Lover" - dans lequel Mick Jagger utilise son célèbre falsetto, comme dans son tube "Miss You" - et enfin un troisième démarrant par un riff de guitare qu'affectionne le groupe, "Mr Charm".

À entendre les morceaux, "on pourrait se croire en 1968, votre voix est impeccable", fait remarquer Conan O'Brien à Mick Jagger. "Je prenais beaucoup plus de drogue en 1968...", a répondu le chanteur sous les rires de la salle. Puis ajoutant : "Le secret, c'est la pratique".

Aucune mention n'a été faite d'une tournée de concerts pour accompagner l'album. Selon plusieurs médias, le projet a été discuté en interne mais a été rejeté du fait de l'âge avancé des membres du groupe, qui rendrait l'initiative périlleuse.

En guise de visuel, le disque offre un visage en forme de patchwork, réalisé à partir de différents détails des visages de membres du groupe, sur fond rose. La célèbre langue qui fait leur logo a perdu pour l'occasion son rouge original pour afficher elle aussi des teintes rosées.

Parmi les invités réunis à Brooklyn figuraient l'acteur Leonardo DiCaprio, le réalisteur australien Baz Luhrmann, la skieuse alpine Lindsey Vonn, ou la mannequin et actrice Christie Brinkley.

Entretenant jusqu'à présent le mystère sur la sortie de l'album, le groupe avait récemment sorti un single, intitulé "Rough and Twisted", uniquement sur vinyle en édition limitée, sous le nom de "The Cockroaches" ("Les Cafards"), un pseudo qu'ils utilisaient autrefois pour des concerts secrets, dans les années 1970 et 1980.

AFP/VNA/CVN